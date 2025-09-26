Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 57’ncisini Afyonkarahisar’da gerçekleştirecek.

CHP’nin dijital afişinde yer alan duyuruya göre miting, 27 Eylül Cumartesi günü saat 16.00’da Afyonkarahisar Zafer Meydanı’nda yapılacak.

Parti tarafından 19 Mart operasyonlarının ardından başlatılan mitingler, farklı illerde sürdürülüyor. CHP, söz konusu mitinglerle halkın demokratik taleplerini ve siyasi iradeye sahip çıkma çağrısını gündeme taşımayı hedefliyor.

Daha önce birçok ilde düzenlenen mitinglerin sonuncusunda olduğu gibi Afyonkarahisar’daki etkinlikte de CHP Genel Başkanı’nın ve parti yöneticilerinin konuşma yapması bekleniyor.