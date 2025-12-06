CHP lideri Özgür Özel yeni A takımını belirledi. O isimlerden bir tanesi de CHP'li Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz. Kamu Yönetimi ve Yolsuzlukla Mücadele Biriminin başına Yavuzyılmaz geçti. İhalelerde yolsuzluklar, usulsüzlükler, çoklu maaş alan bürokratları inceleyecek birim bu birim olacak.

CHP Kamu Yönetimi ve Yolsuzlukla Mücadele Birimi Başkanı Deniz Yavuzyılmaz, TBMM'deki çalışma odasının kapılarını SÖZCÜ TV'ye açtı. Yavuzyılmaz çalışmaları ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

'AKP YOLSUZLUKTA REKOR KIRACAK DURUMA GELDİ'

"- Çalıştığımız çok fazla dosya var. Bu dosyaları gizlilik ve güvenlik konsepti ile değerlendiriyoruz. AKP'nin tek başına iktidar döneminde yolsuzluk, usulsüzlükte dünyada rekor kıracak berbat bir duruma geldi ülkemiz.

'23 YILDIR KORUNAN BİR ÖRÜMCEK AĞI VAR'

"- Şuan buradaki dosyaların gizlilik ve çok gizli kodlu belgeler var. Burada bir yapboz yapar gibi yolsuzlukların belgelenmesinin sağlanması için bir kozmik oda. Türkiye'de 3486 adet kamu idaresi var. Bakanlıklar var, üniversiteler var, TPAO var, BOTAŞ var. Bunlarda 125 Bin üst düzey bürokrat var. Burada kocaman bir örümcek ağı var. Bu ağ 23 yıldır korunuyor."

'GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN BİR TAKIMIMIZ VAR'

"- Kritik önemde bir çalışma. Biz günlük mesai mefhumu ile çalışmıyoruz. 24 saat süren bir sistemimiz var. Gece ben 3-4 saat uyuyorum. Bu süre zarfında takımdaki görevli arkadaşlarımız gece çalışmaya devam ediyor. Zira yolsuzluk adına kaçırılan para saniyede dünyada 10 tur attıran bir para. AKP bu konuda çok profesyonelleşti. Afrika'da Singapur'daki para hareketlerini takip eden arkadaşlarımız var."