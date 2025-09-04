Cumhuriyet Halk Partisi, Yüksek Seçim Kurulu'na İlçe Seçim Kurulları'nın İstanbul ilçe kongrelerini durdurma kararlarına itiraz için başvurdu
CHP KONGRE İPTALLERİ İÇİN YSK'YA BAŞVURDU
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi hakkında açılan dava kapsamında kongreyi iptal ederek CHP İl Yönetimi'nin görevden alınmasına karar verdi.
Kararın ardından tartışmalar sürerken CHP'nin 39. Olağan Kurultayı hazırlıkları kapsamında düzenlenecek Ataşehir, Sarıyer ve Esenyurt kongrelerini iptal etti.
İlçe kongrelerinin birer birer iptal edilmesinin ardından CHP'den karşı hamle geldi.
CHP, İstanbul'da kongre süreçlerini durduran ilçe seçim kurullarının kararlarıyla ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulu’na başvurdu.
İstanbul’da CHP’nin 39. Olağan Kurultay sürecinin devam edip etmeyeceğine ilişkin nihai kararı YSK verecek.