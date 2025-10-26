Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Türkiye'nin dört bir yanında sürdürdüğü "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 64'üncüsünü Eskişehir'de düzenliyor.

Gün içinde Ekrem İmamoğlu'nun ifade için Çağlayan Adliyesi'ne getirilmesi sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel de buraya gelerek açıklamalarda bulundu.

Akıbeti merak edilen Eskişehir'deki miting için Özgür Özel havayoluyla Eskişehir'e geldi ve mitinge katıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen mitinge, vatandaş yoğun ilgi gösterdi.

İMAMOĞLU: YOLUN SONUNA GELDİLER

An itibarıyla itham edildiği 'casusluk' suçlaması nedeniyle Çağlayan'da ifade veren İmamoğlu, Eskişehir'e mektup yolladı.

İmamoğlu'nun mesajını CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz aktardı.

"Silivri'den Eskişehir’e kocaman bir merhaba" diyen İmamoğlu'nun mesajı özetle şöyle:

"19 Mart’tan bu yana, yargı eliyle milli iradeyi gasp etmeyi hedefleyen, çok büyük bir siyasi operasyonla karşı karşıyayız.

Bir avuç insan, koltuklarını kaybetmemek için, önümüzdeki seçimleri bugünden baskıyla, zorbalıkla şekillendirmeye çalışıyor. Milletin iradesini yargı eliyle baskı altına almaya uğraşıyor.

İBB Başkanı olmamı hazmedemeyenler 2019’dan bu yana bir gün boş durmadılar. Her gün yeni iftiralar, soruşturmalar, davalarla benden kurtulmaya çalışıyorlar. Yargıyı alet ettikleri kumpaslarla, tehdit ve şantajlarla, mafyatik yöntemlerle Ekrem İmamoğlu’nu milletin gönlünden silmeye uğraşıyorlar.

Hırs ve kinden o kadar kontrollerini kaybettiler ki şimdi de 2019 İstanbul seçimlerinde İstanbulluların iki kere ortaya koyduğu iradeyi, bir casusluk faaliyetinin neticesi gibi göstermeye çalışıyorlar.

15,5 milyon oyla cumhurbaşkanlığına aday olmamdan, casusluk hikayeleri uydurmaya kalkıyorlar.

Kim bir başkasını kendi çıkarları için iftiralarla, kumpaslarla casus ilan ediyorsa, asıl o milleti ve devleti aleyhine çalışıyordur. Kim siyasi rakibini ortadan kaldırmaya, milletin iradesini baskı altına almaya çalışıyorsa, asıl o ülkesine, milletine düşmanlık ediyordur.

Bu iftiraları kurgulayanlar, bu iftiralarına yargıyı alet edenler, bu iftiralara yargıda, medyada alet olanlar; günü gelecek, bu yaptıklarının hesabını hem hukuk önünde hem milletin karşısında ödeyecekler. Hem bu dünyada hem ahirette hesap verecekler.

Ekonomiyi batırıp, ülkeyi bitmeyen bir krizin içine düşürenler; milletin yargıya güvenini yerle bir edenler; eğitimde, sağlıkta büyük başarısızlıklara, yolsuzluklara, adaletsizliklere imza atanlar, yolun sonuna geldiler.

İktidarda kalabilmek için, uluslararası güçlere her türlü tavizi verenler, ormanlarımızı, derelerimizi, madenlerimizi yabancılara peşkeş çekenler, şimdi de Eskişehir’in nadir element rezervlerine gözlerini dikenler, yolun sonuna geldiler."

ÖZGÜR ÖZEL KONUŞUYOR

Eskişehir'deki tarihi miting CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmasıyla devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mitingde yaptığı konuşmada Eskişehir'in Beylikova ilçesinde bulunan nadir toprak elementlerine de dikkat çekti.

CHP lideri Özgür Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Biz Eskişehir'e, birileri kendi gelecekleri için ülkenin geleceğini düşünmediğinden, birileri kendi siyasi geleceğiyle bu ülkenin geleceğini takas yapmaya kalktığından, bu ülkenin geleceğini Amerika'ya satmaya kalktığından, Eskişehir'e, geleceğimize sahip çıkmaya geldik.

Sabahın erken saatlerinde Ekrem Başkan'ın, arkadaşlarımızın yeni bir iftirayla Çağlayan Adliyesi'ne çağrıldı. Programımızı yurt dışında erken kestik, yetiştik. Çağlayan'da, çağrımızla o meydanı dolduran ve bir pazar günü sessiz sedasız bu işi bitirelim derken o meydanda karşılarına dikilen on binlerce kişiyle birlikte Ak Toroslar çetesinin karşısına dikildik.

Erdoğan gitti, meşruiyeti Trump'ta aradı, ABD'de aradı. Gitti Oval Ofise oturdu. Trump, görüşmeden memnuniyetini aktardı. Ruhban Okulu'nu Erdoğan'a söyletti."