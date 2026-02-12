CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde hakkında sosyal medyada yayımlanan bir video nedeniyle yargılandığı davada karar çıktı.

Aydın, "Bugünkü dertleri ben değildim, gençlerdi. Özgürlüğüne sahip çıkan gençlerdi. Ben de bugün milyonlarca genç adına buradayım. Bu dava hukuki bir dava değildir. Bu dava siyasi bir davadır. Üzerimdeki adli kontroller, verilen ceza siyasidir. Her türlü karar siyasidir. Ülkemizin gençliğini doğrudan hedef alan gözdağı vermeye çalışılan davadır. Milyonlarca genç adına buradayım. Bu ülkenin gençleri kendisine çizilen kalıba asla sığmaz. Hak mücadelesinde meydanlara sığmadı, mahkeme salonlarına mı sığacak?" dedi.

CHP ADALAR GENÇLİK KOLLARI BAŞAKNI TUTUKLANDI

Öte yandan CHP’nin Adalar ilçesinde dün düzenlediği miting öncesinde gözaltına alınan CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız tutuklandı.

Ayrıntılar geliyor...