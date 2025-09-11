CHP Genel Başkanı Özgür Özel eski CHP İstanbul İl Binası, İstanbul'daki çalışma ofisine geldi.
Özel'e yanında yerine kayyum atanan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de eşlik etti.
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Özel'i bugün yeni çalışma ofisinde ziyaret ediyor. Liderlerin görüşme sonrası açıklama yapması bekleniyor.
GÖRÜŞME ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN KARAR
CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali davası reddedildi. CHP'nin avukatı kararının kayyum iptal edilmesi anlamına geldiğini söyledi. CHP'li hukukçular 45. Asliye Mahkemesi'nin tedbir kararını kaldırması gerektiğini belirtti.