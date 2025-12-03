CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından her hafta çarşamba günleri İstanbul’un bir ilçesinde, her hafta sonu ise Türkiye’nin farklı illerinde düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin bu haftaki adresi İstanbul'un Güngören ilçesi oldu. Soğuk havaya rağmen mitinge on binlerce vatandaş katıldı. Kalabalığa seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin asgari ücret teklifine ilişkin " Memlekette açlık sınırı 30 bin lira, yoksulluk sınırı 97 bin lira, asgari ücret 22 bin lira. Memleket öyle bir açmazda ki, asgari ücret alan için çok az, veren için yüksek. Asgari ücretli bu maaşla geçinemiyor. Asgari ücret 39 bin lira olmak zorunda. Bugün bizim teklifimiz asgari ücret 39 bin lira olmalı. Yetmez ama nefes aldırır. Devlet burada ortaya çıkacak. Hak edilen en az 39, biz bunun altında yokuz!" dedi.

CHP'nin 19 Mart operasyonlarından sonra Şişli'den başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 73'üncü adresi Güngören ilçesi oldu. Mitingin yapılacağı Kale Center AVM'nin önü polis barikatları ile kapatıldı. Miting alanına Türk Bayrağı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP bayrakları asıldı.

Saat 19.30’da başlayan büyük buluşmada, on binlerce vatandaşa seslenen Özgür Özel’in konuşmasından öne çıkan ifadeler şöyle:

- Güngören’deyiz. 1994’ten beri burada, yerel seçimlerde sekiz kez kaybettik. Yüzde sekiz aldığımız da oldu, yüzde 18 aldığımız da ama biz Güngören'e küsmedik, suçu kimsede bilmedik. Hatayı kendimizde aradık. Güngören’e sırtımızı dönmedik, suratımızı asmadık. Ve o Güngören beş yıllık hizmeti de gördükten sonra, son seçimlerde Ekrem Başkan'a yüzde 44 oy verdi. Hep söylediğim gibi o kale siyaseti bitmiştir. Güngören artık kimsenin değil, milletin kalesidir.

“Hedef bin kreş, durmayacağız”

- Önce, bir metrekare kişi başına yeşil alana bile hasret olan Güngören'e Ekrem Başkan ne yaptı da girdi bu gönüllere bu kadar, ona bir bakalım. Güngören'de 9 binden fazla hane desteğe ihtiyaç duyuyor. Düzenli olarak 6 bin 800 aileye İBB sosyal yardım yapıyor. Güngören'de 5 bin 500 çocuğun sütünü Ekrem Başkan ulaştırıyor. Bin 329 bebeğe doğum paketiyle ‘hoş geldin bebek’ diyor. 4 bin annenin cebinde Anne Kart var. İki yeni kreş yapıldı, devamı gelecek. CHP gelmeden burada belediyenin kreşleri yoktu. Biz yaptık, kızdılar. Engel olmaya, kapatmaya çalıştılar. Valiliklerden yazılar yolladılar. Oysa biz dedik ki bu kreş çocuk için de anne için de çok önemli. Öyle olunca hedefi koyduk ve İstanbul’da sıfır olan kreş sayısını şu an itibarıyla 127’ye, Türkiye'de 770’e çıkardık. Hedef bin kreş, bininci kreşi açacağız, durmayacağız.

“Yüzde 44 tavanımız değil, tabanımız olacak”

- Bir de yurtlar var. Hani barınma sorununu görmeden İstanbul'a çağırdığın öğrenciye, ‘Şurada kalacaksın’ demedikleri, açmadıkları yurtlar var. Şu ana kadar 17 tane açtık. Türkiye'de yurt hedefini 100 olarak belirledik. 77 yurt açtık Türkiye’de. Durmayacağız. Sanıyorlar ki silkeleriz dururlar, sanıyorlar ki içeri atarız susarlar, sanıyorlar ki zulmederiz geri dururlar. Ant olsun ki ne mücadeleden ne hizmetten geri durmadık, durmayacağız. Geldiğimiz yoldan geri gitmeyeceğiz. Girdiğimiz gönüllerden düşmeyeceğiz. Asla Güngören’i ihmal etmeyeceğiz. Yüzde 44 tavanımız değil, tabanımız olacak. Çok daha yukarıya gideceğiz. Bu ilçenin gönlüne girdik, onu fethedeceğiz. Güngören'i çok seviyoruz. Ona en güzel hizmetlerimizi yapacağız.

“Dünya siyaset tarihinin en uzun, en kararlı ve en kalabalık kampanyasını başlatacağız”

- Hafta sonu; üç gün, Ankara'da kurultayımızı yaptık. İlk gün programımızı yeniledik. Cumartesi günü seçimli kurultaya başladık. Buradan Türkiye'nin dört bir yanından, 81 ilden koşan gelen bütün delegelerimize bin 333 oyla, parti tarihinin en yüksek oyuyla beni yeniden göreve getirdikleri için teşekkür ediyorum. Bu bin 333 oyun üçünü bile kendime saymıyorum. Bu bin 333 oy mücadelenin, birlikte olma iradesinin, haysiyet mücadelemizin ve iktidar yürüyüşümüzün kararlılığına destektir. Bin 333 oyu Özgür Özel hak etmiyor. Bu bin 333 oyu çağrılınca koşan, gelen, darbeye direnen, seçtiğine sahip çıkan, mücadeleyi bırakmayan sizler hak ediyorsunuz, bu meydan hak ediyor. Şimdi hep beraber bu ülkedeki sorunları nasıl çözeceğimizi, bundan sonra sorunun sahibine çözümü nasıl söyleyeceğimizi önce örgütümüzle çalışıp parti okuluyla bu dertlere çözümleri nasıl anlatacağımızı, kısaca sizlerle çalışıp, gerekirse uzaktan eğitimlerle çalışıp Türkiye'nin değil, dünya siyaset tarihinin en uzun, en kararlı ve en kalabalık propaganda dönemini kampanyasını başlatacağız. Hep birlikte yapacağız. Benimle birlikte, yöneticilerle, milletvekilleriyle, ildeki yöneticilerle birlikte bu orduda yer almaya ve her birimiz birer cumhurbaşkanı adayı olarak sorumluluk almaya hazır mısınız? Onların savcıları, mahkemeleri, hapishaneleri olabilir. Onların elinde devletin güçleri olabilir. Ama biz kazanacağız çünkü inancımız, kararlılığımız var, sizin enerjiniz var. Ahlaki üstünlük, psikolojik üstünlük, çoğunluk enerjisi bizdedir. Biz kazanacağız. Siz kazanınca emin olun Türkiye kazanacak. Bugün görevin AK Parti’li, MHP'li, yoksul, emeği sömürülen 22 bin liraya, 30 bin lira kiranın olduğu ilçede, 22 bin liraya bir ay çalıştırılan AK Partili kardeşim de MHP'ye oy veren işçiler de kazanacak. CHP olarak insana, istihdama, barınmaya dair tüm sorunları halk için çözeceğiz. Halkın düzenini kuracağız. Güngören'e de İstanbul’a da Türkiye'ye de eşitliği ve adaleti getireceğiz.

“Öyle bir kabine kurdu ki Sağlık Bakanı özel hastaneci, Milli Eğitim Bakanı özel okulcu, Turizm Bakanı oteller zinciri sahibi”

- Erdoğan cumhurbaşkanlığı sistemini isterken şöyle söylemişti: ‘Hızlı yöneteceğiz. Şirket yönetir gibi devlet yöneteceğiz.’ Allah var, sözünü tuttu. Bu düzende öyle bir kabine kurdu ki Sağlık Bakanı özel hastaneci, Milli Eğitim Bakanı özel okulcu, Turizm Bakanı oteller zinciri sahibi. Öyle kurdu ilk kabineyi. Sonra dediğini yaptı. Bir şirket kurdu. Başına geçti ve o şirketi yönetir gibi devleti yönetiyor. Adını biliyor musunuz? ‘KADAŞ’ duydunuz mu? ‘Kara Düzen Anonim Şirketi.’ Tayyip Erdoğan başında. Bu şirket yoksuldan alan, zengine veren kara düzenin şirketidir. Bu şirket damatların, evlatların, eniştelerin, torpillilerin yükseldiği; liyakatin, eğitimin, hakkaniyetin ve adaletin asla kendine yer bulamadığı KADAŞ şirketidir. AK Parti’nin kara düzeninde, İstanbul’da geçen yıl ortalama kira 25 bin liraymış. Yüzde 40 artmış, 35 bin lira olmuş. Güngören'de geçen yıl ortalama kira 20 bin liraymış. Bu yıl 30 bin lira olmuş. Ama Türkiye'de asgari ücretin en çok alındığı ilçelerden bir tanesinde, 22 bin 500 liraya asgari ücret alıp 30 bin liralık evlerin kiralık olduğu ilçedeyiz. Öyle bir noktadayız ki örneğin devlet memurları, geçmişte AK Parti geldiğinde emekli ikramiyesiyle bir daire alabiliyordu. Bugün geldiğimiz noktada aynı memur 975 bin lira ikramiye alıyor. Ama emsal ev 5 milyon lira oldu. Yani çalışmanın, biriktirmenin ya da en sonunda ikramiyeyi almanın ve başını bir eve sokmanın artık hayal bile edilemediği bir ülkeye dönüştük.

“Bütçede ne emeklinin ne asgari ücretlinin ne esnafın derdini duyan var”

- Daha dün, bu adaletsiz sistem bir bütçe geçirdi Meclis’ten. O bütçede ne asgari ücretlinin yüzüne bakan var ne emeklinin ne çiftçinin derdini duyan var, ne esnafın, ne Güngören'e gelip insanların yüzüne bakacak bir bütçe var ne de sorunları çözmenin inancı, kararlılığı var. Bir de çıkmış Erdoğan diyor ki bugün, ‘Türkiye alan elden veren ele dönüştü.’ Bakın, kimden alıyor, kime veriyorlar söyleyelim. Trakya'daki çiftçi bir kilo buğday satıp bir litre mazot alıyordu. Şimdi beş kilo buğday satıp bir litre mazotu zor alıyor. Pamuk üreticisi Çukurova’da, Aydın'da, Manisa'da, Hatay'da bir kilo pamuk satıp iki buçuk litre mazot alıyordu. Şimdi iki buçuk kilo pamuk satıp bir litre mazotu zor alıyor. İşte AK Parti'nin kara düzeni bu şekilde işliyor. Eskiden alan eldik, şimdi veren el olduk. Aldığı el belli. Ama kime veriyor? Bakın, bütçeye koydular. Bu sene zenginlerden alınacak vergi, vazgeçilecek vergilerin tutarı; yani adam kazanmış, vermesi lazım, gidiyor, kırk haramilere af çıkarıyor ya onun toplamı 768 milyar. Kur korumalı mevduata ödediği para 2 buçuk trilyon lira. Bu yılın ilk sekiz ayında faize ödediği para 1 buçuk trilyon lira. Bu üç kalemi topladığında 4,7 trilyon yapıyor. Asgari ücreti olması gereken noktaya çıkarmak için gereken para var ya ‘Bunlara teşvik ver’ diyeceğiz, ‘Yok para’ diyorlar. Tam 90 katını bu üç kalemde zengine ödediler. Ya da emekli maaşını insanca, hakça bir noktaya getirmek için gereken paranın tam 110 katını faize, kur korumasına, vergi affını ödediler. Aynı paraları bu sene de zengini ödemeye niyetliler.

"Bu çocukların hakkı ne olacak"

- Meclis’ten geçti; Cumhurbaşkanlığı’nın ya da Meclis Başkanı'nın korumalarına 30’ar bin lira seyyanen zam vermişler. O çocuklara verip de… Pandemi olur, polis çalışır. Sokağa çıkmak yasak, polis çalışır. Maçta polis çalışır. Bayramda polis çalışır. Sen ortalığı ayağa kaldırırsın, gece gündüz polis çalışır. Bu çocuklara bir kuruş vermediler. İnfaz koruma memuruna, jandarmalara vermiyor, atamıyor öğretmenleri atadığına da para vermiyor, memura vermiyor, emekliye vermiyor. Ama kendi etrafında gözünün gördüğüne geçinmek zor, ‘Otuzar bin lira verelim.’ O çocukların hakkı ama bu çocukların hakkı ne olacak? Bu kadar adaletsizliğe isyan ediyoruz. Size buradan bir söz vereyim: Bazen öğrenciyle polisi karşı karşıya getiriyorlar. Size söz veriyorum, hatta Özgür Başkan söz veriyor, o orayı çok iyi bilir. Hani bir seçim olacak ya çok yakında, hani o sandık gelecek ya biz o gece seçimi kazanacağız ya pazartesi günü hepiniz davetlisiniz, Özgür Başkan ile birlikte Bozdoğan Kemeri'nin önüne gideceğiz. Polislerle öğrencileri omuz omuza halay çektireceğiz. Çünkü öğrenci kurtulmadan polis kurtulmaz. Emekli kurtulmadan, emekçi kurtulmaz. Çiftçi kurtulmadan esnaf kurtulmaz. Türkler kurtulmadan Kürtler, Aleviler kurtulmadan Sünniler, kardeşlik kurulmadan bu ülke kurtulmaz. O yüzden diyorum: Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz.

- İleri de yapılacak ilk seçimde cemevi de o kadar ibadethane olacak. Madımak utanç müzesi olacak. O davalar da yeniden açılacak.

- Bu kara düzen, engellilere de gün yüzü göstermiyor. Rapor almak zor, engel yüzdesini düşürüyorlar. Protezi, işitme cihazının en kötüsü veriliyor. Yerel yönetimlerimiz olmasa engellilerimizin tekerlekli sandalyeye ulaşımı hayal.

- Memlekette açlık sınırı 30 bin lira, yoksulluk sınırı 97 bin lira, asgari ücret 22 bin lira. Memleket öyle bir açmazda ki, asgari ücret alan için çok az, veren için yüksek. Asgari ücretli bu maaşla geçinemiyor. Asgari ücret 39 bin lira olmak zorunda. Bugün bizim teklifimiz asgari ücret 39 bin lira olmalı. Yetmez ama nefes aldırır. Devlet burada ortaya çıkacak. Hak edilen en az 39, biz bunun altında yokuz!

- Tüm işçileri, tüm emekçileri mücadeleye davet ediyoruz. Arkalarında olacağız.

İMAMOĞLU'NDAN GÜNGÖREN MİTİNGİNE MESAJ

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin 39. Olağan Kurultay'ında yeniden Genel Başkan seçilen Özgür Özel'i tebrik ederek, "Tüm Cumhuriyet Halk Partililer adına, ‘İyi ki Özgür Özel’imiz var’ diyorum. Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeliğine seçilen tüm yol arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyorum. Yalnız partimizi değil, tüm milletimizi kapsayacak bir ortak aklın ve ortak iradenin inşasına öncülük edecek olan bu kadro ülkemiz adına tarihi bir görev üstlenmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi, artık topyekun bir iktidar seferberliği içerisindedir. Bu; tüm partilerin, tüm şahısların üzerinde bir gücün, milletin iktidarıdır, milletin" dedi.

İmamoğlu'nun mitinge gönderdiği mesajı, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik okudu.

İmamoğlu, Çelik tarafından okunan mektubunda şu ifadeleri kullandı:

- Güngören’in güzel insanları, çok sevgili hemşerilerim, değerli hanımefendiler, beyefendiler, geleceğimizin teminatı gençler, canım çocuklar… Bugün aranızda olamasam da sizleri en yürekten duygularımla kucaklıyorum. Her birinize hasretle sarılıyorum. Duvarlarla, parmaklıklarla bizleri ayırabileceklerini, tutsak ederek bizi unutturabileceklerini sananlara esaslı bir ders vermek için buradasınız. Sağ olun var olun, sizleri çok seviyorum. Hafta sonu yapılan Kurultayımızda geçerli oyların tamamını alarak yeniden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı seçilen kıymetli Başkanım Özgür Özel’i yürekten kutluyorum. İlkeli, cesur mücadelesiyle, dost canlısı kocaman yüreğiyle hepimize örnek oluyor. Tüm Cumhuriyet Halk Partililer adına, ‘İyi ki Özgür Özel’imiz var’ diyorum, iyi ki Özgür Özel’imiz var. Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeliğine seçilen tüm yol arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyorum. Yalnız partimizi değil, tüm milletimizi kapsayacak bir ortak aklın ve ortak iradenin inşasına öncülük edecek olan bu kadro ülkemiz adına tarihi bir görev üstlenmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi, artık topyekün bir iktidar seferberliği içerisindedir. Bu; tüm partilerin, tüm şahısların üzerinde bir gücün, milletin iktidarıdır, milletin.

"Belediyede yaptık, hükümette de yapacağız"

- Bizim iktidar olmaktan neyi anladığımızı, yönetim ahlak ve anlayışımızı Güngörenliler çok iyi bilir. Biz iktidara, rakiplerimizin değil, ülkenin sorunlarının üstesinden gelmek için talibiz. Biz iktidara, herkes için ve her yerde adaleti, hürriyeti sağlamak için talibiz. Eşi benzeri görülmemiş sosyal desteklerle nasıl tüm ihtiyaç sahibi hemşerilerimizin yanında olduğumuzu kıymetli Güngörenliler çok iyi bilir. Güngören’de çok iş yaptık. Kreşler, kütüphaneler açtık… Yeşil alanlar, meydan ve çevre düzenlemeleri yaptık… Otoparklar, büyük altyapı yatırımları gerçekleştirdik… Şikâyetlere konu olan Güngören Mezbahası’nı kreşi, kütüphanesi, nikah ve spor salonu olan bir Yaşam Merkezine dönüştürdük... Gençosman Mahallesi’nde riskli yapı ilan edilerek yıkılan Doğakent Sitesi yerine KİPTAŞ Doğakent Evleri’ni yaptık, hak sahiplerine anahtarlarını teslim ettik. Allah’a çok şükür tüm bunları yaparken de boğazımızdan tek bir haram lokma geçirmedik. Milletin parasını doğrudan millete verdik. Belediyede yaptık, hükümette de yapacağız. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin halkçı ve icraatçı uygulamalarını kat be kat artırarak vatan sathına yayacak, vatandaşımızın dertlerine derman olacağız.

"Haksız, hukuksuz, temelsiz davalarınız, iftira ve kumpaslarınız sizi kurtaramayacak"

- Herkes bilsin: CHP iktidarında parasız eğitimi nitelikli, nitelikli eğitimi parasız yapacağız. Devlet okullarını yeniden ülkenin en iyi okulları yapacağız. CHP iktidarında çocuklarımız okula aç gitmeyecek, okulda aç kalmayacak. Herkes bilsin: CHP iktidarında ‘Temel Vatandaşlık Geliri’yle, her eve en az bir asgari ücret tutarında para girecek. Herkes başını sokacak bir ev bulacak. Herkes bilsin: CHP iktidarında gençlere iş bulacağız, işe yarar eğitim vereceğiz Herkese bilsin: CHP iktidarında yerinden yöneteceğiz. Şehirlerimizi dayanıklı, şehirlerimizde hayatı güvenli, ferah ve ucuz kılacağız. Bütün bunları ancak biz yapabiliriz. Milletimiz bunu çok iyi biliyor. Millet, belediyelerdeki farkımızı, üstünlüğümüzü gördü; artık hükümetteki farkımızı, üstünlüğümüzü görmek ve biraz rahat nefes almak istiyor. Haksız, hukuksuz, temelsiz davalarınız, iftira ve kumpaslarınız sizi kurtaramayacak. Millet kararını verdi: Sandık gelecek, iktidar değişecek. Bir kişi kaybedecek, adalete ve hürriyete susamış, 86 milyon onurlu vatandaşımız kazanacak. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.