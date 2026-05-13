Gaziantep’te CHP heyeti, asansör arızası nedeniyle -2. katta mahsur kalarak 37 dakika boyunca kurtarılmayı bekledi.

37 DAKİKA MAHSUR KALDILAR

CHP Genel Merkezi’nden Gaziantep’e çeşitli temaslarda bulunmak üzere giden heyet, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederken beklenmedik bir tehlikeyle karşılaştı. Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, İl Başkanı Vakkas Açar ve İl Sekreteri Burcu Dayak’ın bulunduğu asansör, binanın -2. katında arızalandı ve heyet içeride mahsur kaldı. Asansörde yaklaşık 37 dakika kalan heyet, kapıların leyve ile aralanması sayesinde hava alabildi.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARAMADI

Yaşanan durumu değerlendiren CHP İl Başkanı Vakkas Açar, “Tam 37 dakika kurtarılmayı bekledik. 30 dakikada gelen itfaiye ekipleri ekipmanları olmadığı gerekçesiyle olay yerinden ayrıldılar. Sonrasında getirilen bir asansör servisinin müdahalesi ile çıkabildik. Büyük tehlike ve korku yaşadık. Yeşil etiketli bir asansörde bu durumun yaşanması, şehrimizdeki asansör güvenliğini bir kez daha gündeme getiriyor” ifadelerini kullandı.