Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu yerine Belediye Başkanlığı koltuğuna gelecek isim merak ediliyor. İmamoğlu'nun yerine gelecek ismi Belediye Meclisi belirleyecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başkan vekili seçilecek ismin kim olduğu bilgisi de netleşti. Başkanvekilliği seçiminde kulislerde Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün isimleri geçiyordu.

CHP'nin önereceği ismin de Nuri Aslan olacağı konuşuluyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yerine vekalet edecek ismin belirlenmesi amacıyla yapılan toplantıda, Gökhan Zeybek’in “Adayımız Nuri Aslan’dır” şeklinde konuştuğu belirtildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından, el yazısıyla vekalet verdiği Nuri Aslan 20 Mart'tan beri İBB Başkan vekilliği görevini yürütüyordu.