Geçtiğimiz Çarşamba günü CHP’nin mahkeme kararıyla iptal edilip Gürsel Tekin’in kayyum olarak atanmasına karşı gerçekleştirdiği olağanüstü kongrede Çelik, yeniden İstanbul İl Başkanı seçildi.

İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin mazbata almaması için yapılan başvuru Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

Bu kararla birlikte, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin mazbata almasının önünde herhangi bir engel kalmadı.

Çelik mazbatasını aldıktan sonra CHP’nin Sarıyer’deki eski İstanbul İl Başkanlığı’nın olduğu binaya gidecek.