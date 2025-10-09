Hatay’ın Samandağ ilçesinde CHP İlçe Başkanlığı’nın 7’nci Olağan Kongresi sırasında partililer arasında kavga çıktı.
Koyunoğlu Çok Amaçlı Salon’da gerçekleştirilen kongrede Maruf İlhan Dağ ve Yusuf Ziya Kuzu başkanlık için yarıştı. Konuşmalar sırasında Kuzu’nun eski yönetimi eleştirmesi üzerine salonda gerginlik yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle bazı partililer tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı.
Olay yerine ihbar üzerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma, salonda güvenlik önlemi alırken kavgaya karışanların ayrılmasıyla gerginlik sona erdi.
Yaşanan olayların ardından kongrede oy kullanma işlemi devam etti.