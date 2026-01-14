TBMM Genel Kurulu, Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri için toplandı. Milletvekillerinin günün dışında bir sarf söz talebi sırasında konuşan AKP İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım'ın "Bir zamanlar 'geldi İsmet kesildi kısmet' diyen saklamamız şimdi 'geldi CHP kesildi hizmet' diyor" şeklindeki sözlerine CHP milletvekilleri tepki gösterdi.

"SU İŞİ CHP'YE BİRAKILMAYACAK KADAR CİDDİ BİR İŞTİR"

"Nereden tutsak ilişkiler kalıyor" diyen AKP'li Yıldırım, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Dün CHP'nin Genel Başkanı, 'Su siyaset yapmayalım' diyerek Mansur Yavaş'ın iktidar edemediği su ile ilgili bir şeyler yapar diye saklıyor, çıkan kürsüye sudan bahanelerle iktidara gelince su problemini çözeceğiz vaadi Ankaralılara, 'CHP gelene kadar su yok' dedi. var, icraat yok. Reklam var, asfalt yok, çözüm yok.

"SANA YAZIKLAR OLSUN"

Sataşma mümkün söz alan CHP Grup Başkanıvekili Ali Mahir Başarır, Yıldırım'ın kullandığı dili ayıplayarak "'Geldi İsmet gitti kısmet' diyorsun değil mi? Kim için söylüyorsun bunu? Bunu kim için söylüyorsun söylüyorum. Öyle olmaz ama kim için söylüyorsun? İsmet Paşa için söylüyorsun. Bak, o İsmet Paşa olmasaydı ve kısmetinde kim olursa olsun ben kurtulacaktım. Sana bunu. Mimar İsmet Paşa için bir milletvekili olarak bunları söylüyorsun ya sana yazıklar olsun" diye tepki gösterdi.

BULDAN'DAN MİLLETVEKİLLERİNE USUL TEPKİSİ

TBMM Başkanıvekili Pervin Buldan, CHP'li Başarır'ın konuşmasının ardından AKP sıralarından yükselen seslere tepki göstererek AKP Grup Başkanıvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'na ithafen, "Böyle olmaz Sayın Yenişehirlioğlu. Siz mi söylüyorsunuz? Bilmiyorum. Böyle olmaz gerçekten" diye uyarıda bulundu.

Ayrıca tekrar söz talebinde bulunan ve sözlü sataşmaya devam eden milletvekillerine Buldan, "Sayın grup başkanvekilleri, yerlerinden bir dakika söz alan sayın milletvekillerine kendiniz rica ediyorum. Cevap verebilirim.

Başarır'ın açıklamaları üzerine söz alan AKP'li Adem Yıldırım, "CHP Grup Başkanıvekili'nin dakikalarca, konferansta konuştunu ben bir dakikada özetledim. Benim bir dakika sözüme tolerans dahi veriliyor. 'Geldi İsmet kesildi kısmet' etkinliği benim için uyulduğu bir şey değil. Türkiye'nin bir raporudur. Türk milletinin İsmet İnönü için olduğu bir vakadır. Kalkıyor, İsmet Paşa çalışıyor adın böyle, böyle diyenlerin bugün çocuklar reklamlarına bakıyoruz. Bir tane İsmet ismi Yok.Bir tane Kemal ismi yok.Ne bileyim.Bir tane Ali Rıza ismi yok.Hem şu şekilde bir değerlendirme üzerinden ne kadar çok iyi çalışıyor.CHP'nin hizmetsizliğini,CHP'nin bu memleketin başında bir vakıa olduğunu" ifade etti.

BULDAN MÜDAHALEDE BULUNDU

TBMM Başkanıvekili Buldan, araya girerek Yıldırım'a şu uyarıyı yaptı:

Lütfen. hayır üzerinden polemik yaratıyorsunuz?"

CHP'li Başarır da "Ben ismi üzerinden falan bir yorum yapmadım. Bir bu ülkelerde hayat cephede geçirmiş Kurtuluş Savaşı'nın mimarı İsmet İnönü'yü bu milletvekili bir milletvekili böyle konuşursa Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanıvekili olarak ben ona uygunluğunu oluşturur" dedi.

AKP milletvekillerinin tepkileri üzerine Buldan, araya girerek "Gereğini birleştirmez. Grup başkanvekili sana gerekli yanıtı verir" diyerek Başarır'ı düzeltti.

"ÖZÜR DİLLEMEYE DAVET EDİYORUM"

CHP ve AKP milletvekilleri arasındaki tartışmanın sürmesi üzerine TBMM Başkanıvekili Buldan, Genel Kurul'a 10 dakika ara verdi. Aranın ardından Başarır, konuyu son kez söz alarak AKP'li Yıldırım'ın İsmet İnönü ve Mustafa Kemal'e yönelik sözlerine ilişkin özür dilemesi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bir sefer burada tüm milletvekilleri bu ülkenin kurucu değerlerine saygı göstermelidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü bu ülkelerde yaşam cepheye vermiş, Misakı Milli sınırları çizmiş bu vatanı bize vermiş. Meclis'ten evrensel yurttaştan özür dilemeye davet ediyorum. İsmet İnönü bizim 2. Genel Başkanımız, bu ülkenin değeri, Lozan'ın mimarı, Kurtuluş Savaşı cephelerinin eşsiz askerleridir. Saygıya davet edecek ve lütfen milyonları zedeleyecek, üzecek bu uzaklıklardan kaçınalım."

Genel Kurul'daki tartışma, aranın ardından devam etti. Milletvekilleri sözlü çatışmalarda bulunarak, birbirlerinin üzerinde yürüdü.