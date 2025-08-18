CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Diyanet’in Cuma hutbesinde kadınların eşit miras hakkını hedef almasına sert tepki gösterdi. Nazlıaka, “Miras hukuku Türk Medeni Kanunu ile düzenlenir, kadın ve erkek eşittir. Anayasa’nın 10. maddesi devletin bu eşitliği güvence altına aldığını söyler” dedi.

Hutbede dile getirilen “iki erkeğe bir kadın payı” anlayışının hem Medeni Kanun’a hem de eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirten Nazlıaka, “Kadınların eşit pay talebi haksızlık değil, yasal bir haktır” ifadelerini kullandı.

Nazlıaka’nın çıkışına HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, “Demek ki Anayasa, İslâm’a aykırıymış... Nüfusunun %99’u Müslüman olan bir millete, %1’in düşünceleri dayatılamaz! Adil, sivil ve yeni bir Anayasa şarttır” sözleriyle yanıt verdi.

Bunun üzerine Nazlıaka, “Sayın Dinç, bu sözleriniz Cumhuriyet ile kavganızın ilanıdır. Kadınların eşit miras hakkını hedef almak, kadınların yüzyıllık mücadelesine saldırıdır” diyerek karşılık verdi.

Nazlıaka, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

-Haddinizi bilin! Anayasa, milletin ortak sözleşmesidir, şahsi inanç yorumlarınıza göre şekillenmez.

-Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli laiklik, eşitlik ve özgürlüktür. Kadınların eşitliği pazarlık konusu değildir. Kazanılmış haklarımıza el uzatanlar karşısında yalnızca kadınları değil, tüm milleti bulacaktır. Cumhuriyet’in ışığını söndürmeye çalışan anlayışa karşı dimdik duracağız.”