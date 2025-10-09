Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlattığı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerini yurtdışında da düzenlemeye hazırlanıyor.

Şişli'deki mitingde açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 12 Ekim Pazar günü düzenlenecek mitingin yerini ve saatini duyurdu.

Özel mitinglerin 61'incisini Belçika'nın Brüksel Meydanı'nda saat 12.00'de gerçekleştirileceğini açıkladı.

Özel, şöyle konuştu:

"Brüksel'de 12 Ekim pazar günü saat 14.00'te Brüksel Meydanı'nda 61. eylemi Brüksel'deki, Hollanda'daki, Almanya'daki, Fransa'daki yurttaşlarımızla ve yoldaşlarımızla yapacağız. Bundan sonra elbette her çarşamba İstanbul'da, her hafta sonu Anadolu'da, icap eden her zaman dünyanın bir başka yerinde bu darbeye direneceğiz, duyuracağız, püskürteceğiz."

Geçtiğimiz günlerde MYK toplantısında alınan kararla Belçika'nın Brüksel kentinde 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi düzenleneceği açıklanmıştı.