CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Silivri açıklarında meydana gelen en büyükleri 5.9 ve 6.2 büyüklüğünde depremlerin ardından, "Silivri Cezaevinden telefonla bilgi aldım. Ekrem Başkanımızın, tüm yol arkadaşlarımızın ve orada bulunan herkesin durumu iyi. Eminim onların da ilk düşündüğü şey dışardakilerin nasıl olduğudur." açıklamasını yaptı.

Çelik açıklamasında, "İstanbul'u dirençli hale getirmek için çalışan Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu, belediye başkanlarımız ve şehir plancısı dostlarımız tutsak durumdalar. Bu mesele her türlü siyasi hesaptan daha büyüktür. Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarımız serbest bırakılmalıdır! Hepsi görevinin başına dönmeli ve İstanbul için çalışmalıdır!" ifadelerine yer verdi.