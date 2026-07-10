Edinilen bilgiye göre, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında asılı olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu posteri, çağrı heyeti tarafından indirildi. Pankartın yerine mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişi asıldı. Bunun üzerine bazı partililer gece saatlerinde il binasına giderek İmamoğlu pankartını yeniden astı. Gerginliğin ardından çevik kuvvet ekiplerinin CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına girdiği bildirildi.

CHP İstanbul İl Sekreteri Soner Özimer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il binasında olduklarını belirterek, "Buradayız, irademize sahip çıkıyoruz" ifadelerini kullandı. Özimer, açıklamasında şunları kaydetti:

"An itibarıyla İl Başkanlığı binamızda asılı olan cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun pankartını çağrı heyeti ve destekçileri kaldırmıştır. Ancak biz buradayız, kaldırılan pankartı örgütümüzle birlikte geri astık. Halkın iradesine yönelik bu müdahaleye asla geçit vermiyoruz."

"GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR ENGELLENDİ"

Çağrı heyetinin çevik kuvvet ekiplerini davet ettiğini öne süren Özimer, bazı partililerin il binasına girişinin engellendiğini belirtti. Özimer, "Arkadaşlarımız il binasına giremiyor. Giriş ve çıkışlar engellendi. Biz üçüncü katta nöbetteyiz" açıklamasında bulundu.

İl Başkanlığına gelen Özgür Çelik de "Bir avuç zavallıya teslim olmuşlar, sizin çocuklarınızın geleceğinin mücadelesini veriyoruz. Bu işe polisin alet olmasına müsaade etmeyin. Biz demokrasi mücadelesi veriyoruz, sandığı milletin önünden kaçırmaya çalışıyorlar. Biz sizin vicdanınızın bu işi kabul etmediğini biliyoruz. Sizi öne sürüyorlar, kaçıp kayboluyorlar" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.



CHP İstanbul İl Başkanlığı, mahkeme kararıyla Gürsel Tekin'in il başkanı olarak atanmasının ardından geçen yıl eylül ayında da polis tarafından ablukaya alınmıştı.



ÖZGÜR ÇELİK'TEN BUTLANCILARA AĞIR SÖZLER



Gelişmeleri bina önünden izleyen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik,"2 yıldır bir darbe mekaniği çalışıyor. Esenyurt'tan 19 Mart'a, 19 Mart'tan il binası baskınına ve genel merkeze polis marifetiyle, plastik mermilerle, gaz bombalarıyla girilmesine kadar devam eden süreçte bir darbe mekaniği devreye sokulmuştur. Türkiye'nin birinci partisinin kadrolarının yarışın dışında bırakılmasına çalışıyorlar. Yargı eliyle siyaseti dizayn etmek istiyorlar. Kolluk marifetiyle siyaseti dizayn etmek istiyorlar. Bürokrasi eliyle siyaseti dizayn etmek istiyorlar. Kendilerine göre bir rakip belirlemek istiyorlar" dedi.

Saat 03.00 sıralarında CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde bir açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, binaya polisin girdiği anları şöyle anlattı:

"Bugün akşam saatlerinde il binasına gelerek cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun posterlerini il binasından indirip bir başka poster asma girişiminde bulundular. Gençlik kollarımız hızlıca bina içerisine geldi ve yeniden Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun posterlerini bu binaya asılar ve sonrasında buraya bin civarında polis geldi. Bin civarındaki polisle birlikte İstanbul il binasına girdiler. İçerideki yönetici arkadaşlarımızı darp ederek binanın dışına çıkarttılar. Şimdi bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinde bir kayyum yönetimi, bir butlan yönetimi var.

"ARKADAŞLARIMIZI DARP ETTİLER"

Anadolu'nun çeşitli illerinde benzer süreçler yaşanıyor. Fakat o illerin hiçbirisinde polisle birlikte binalara girilmiyor. Ne hikmetse İstanbul'dan korktukları için, kendilerinin karşımıza çıkmaya cesaretleri olmadığı için tıpkı geçen yıl 8 Eylül'de olduğu gibi 5 bin polisle gelmişlerdi İstanbul il binasına. Bugün de 1000 polisle İstanbul il binasına geldiler. Şu anda burada uluslararası bir yol olan TEM Oto yolunun girişini kapattılar. Şu anda araçlar TEM otoyoluna bu güzergahtan giriş yapamıyor. Bin tane polisle binayı yeniden abluka altına aldılar. Arkadaşlarımızı darp ettiler. Tamamen hukuksuz bir uygulamayla yaptılar bunu. Seçilmiş 40 tane il yöneticisi var. Özgür Çelik hakkında bir disiplin kararı verdik, partiden ihraç ettik diye bir uyduruk karar açıkladılar. Şu anda partinin sisteminde e-devlette yönetici olarak görünen Butlan yönetimi tarafından dahi görevden alınmayla ilgili bir açıklama yapılmayan 40 tane il yöneticisi darp edilerek binlerce polis eşliğinde binadan dışarıya çıkartıldı. Ortada bir tebligat yok. Arkadaşlarımıza tebliğ edilen bir mahkeme kararı yok"

"NE TEBLİGAT NE GÖREVDEN ALMA KARARI VAR"

Yapılanlarla ilgili 45. Asliye Hukuk Mahkemesi kararından bahsedildiğini, "Sözlü talimat var" denildiğini belirten Çelik şöyle devam etti:

"45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararından sonra biz olağanüstü bir kongre yaptık. 39. Olağan İstanbul Kongresi'ni gerçekleştirdik. Yeni bir yönetim seçildi. Yeni bir il başkanı seçildi. İl başkanı hakkında bir disiplin kararı verenler yönetim hakkında herhangi bir karar açıklamadılar. Şu anda seçilmiş il yöneticileri ne bir ortada tebligat var, ne bir ortada herhangi bir görevden alma kararı var. Başka hiçbir şey yok. Ancak darp edilerek dışarıya çıkartılıyorlar. Burda yapılan uygulama tamamen polisin arkasına saklanarak karşımıza çıkmaya cesareti olmayanların gerçekleştirdiği bir uygulamadır. Anadolu'da bunun bir eşine benzerine rastlanmamıştır ve bu akşam saati planlanmış planlı bir operasyon gerçekleştirdiler. Çünkü yarın saat 11.00'de 45. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davanın duruşması var. Öyle bir noktadayız ki butlan yönetimi yargıyla ve polisle işbirliği içerisinde bir süreç yürütüyor. Buradan bu anlam çıkıyor. Yarın 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin tedbir kararını kaldıracağını hesaplıyorlar. Tedbir kararını kaldıracak ve buraya yeni bir il yönetimi atanacak hesabıyla bu uygulamayı gerçekleştiriyorlar.

"SOKAKTA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Yarın 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin duruşması varken bugün buraya 1000 tane polisin gönderilmesinin anlamı butlan yönetimiyle yargının ve kolluğun işbirliği içerisinde çalıştığının bir göstergesidir. Aziz milletimiz bu uygulamaları görmelidir. Biz bu İstanbul il binasına 2,5 yıldır görev yapıyoruz. 250 kere gelmiş değiliz. Biz zaten sahada sokak İstanbul'un 4 bir yanında Tuzla'dan Silivri'ye meydanlarda bir mücadele veriyoruz. Genel başkanımız Özgür Özel Türkiye'nin dört bir yanında meydanlarda bir mücadele veriyor. Bu binaların tabii ki birtım sembolik değerleri olabilir ama biz zaten sahadan ve sokaktan yönetiyoruz. Sokakta olmaya da devam edeceğiz. Yarın saat 11.00'de Saraçane'de Aile Dayanışma anının toplantısındayız. Saat 12.30'ta Eyüp Eyüp Sultan İlçe Başkanlığındayız. Yarın saat 13.30'da Eyüp Sultan'da pazardayız. Yurttaşlarımızla bir araya geliyoruz. Sonrasında esnaf ziyaretleriyle esnaflarımızla bir araya geliyoruz. Akşam üniversite öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştiriyoruz. O toplantıda önümüzdeki yol haritasını konuşuyoruz.

Buradan aziz milletimize şunu da çok açık ve net olarak ifade etmek isteriz. 2 yıldır bir darbe mekaniği çalışıyor. Esenyurt'tan 19 Mart'a, 19 Mart'tan il binası baskınına ve genel merkeze polis marifetiyle, plastik mermilerle, gaz bombalarıyla girilmesine kadar devam eden süreçte bir darbe mekaniği devreye sokulmuştur. Türkiye'nin birinci partisinin kadrolarının yarışın dışında bırakılmasına çalışıyorlar. Yargı eliyle siyaseti dizayn etmek istiyorlar. Kolluk marifetiyle siyaseti dizayn etmek istiyorlar. Bürokrasi eliyle siyaseti dizayn etmek istiyorlar. Kendilerine göre bir rakip belirlemek istiyorlar ve bunu da emperyalist güçlerden, emperyalistlerden destek alarak yapıyorlar. Bu topraklarda hayırsever monarşiler gerekir diyenlerle beraber işbirliği içerisinde sandığı milletin önünden kaçırmaya çalışıyorlar. Sandığı sembolik hale getirmeye çalışıyorlar"

Bu uygulamalar karşısında asla ve asla geri adım atmayacaklarını vurgulayan Çelik, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Genel başkanımız Sayın Özgür Özel'le, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğluyla kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Türkiye'nin birinci partisinin kadroları dimdik ayaktadır. Yargı eliyle siyaseti dizayn etmeye çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Su akar yatağını bulur ve suyun akışını ler tarihin akışını değiştirirler. Tarihin akışını değiştirecek irade 86 milyon yurttaşımızda vardır. Tarihin akışını değiştirecek irade 16 milyon İstanbulua'da vardır. Ben 2,5 yıl önce bu il binasının önünde adaylığımı açıklarken bir cümle kullanmıştım. Demiştim ki bizim İstanbul'dan yayılan bir umudu Türkiye'nin dört bir yanına yayacak enerjimiz ve gücümüz var. Bir kez daha o il binasının önünden söylüyorum. Bu zor şartlarda, bu kötü koşullarda çok inançlı ve çok kararlıyız.

İstanbul'dan yayılan umutla Türkiye'nin dört bir yanında bu antidemokratik uygulamaların karşısında demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz. Genel başkanımız Özgür Özel öncülüğünde sandığın mücadelesini vermeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğluyla demokratik bir Türkiye mücadelesi vermeye devam edeceğiz. Milletimizle beraber kararlılıkla mücadele sürdüreceğiz. Asla vazgeçmeyeceğiz. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Türkiye'nin birinci partisinin kadroları dimdik ayaktadır ve biz bu zalimleri yeneceğiz. Bu zulümleri sonlandıracağız. Cumhuriyetin kurumlarını yeniden inşa edeceğiz. Demokrasiyi tekrar bu topraklarda egemen kılacağız. Bugün burada Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun posteri indirilirken büyük bir direniş sergileyen gençlere, kadınlara ve bugün burada olan tüm yol arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum"