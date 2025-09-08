CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde devam eden polis ablukası devam ediyor. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Halk TV’ye bağlanarak yaptığı açıklamada, bina içine gıda ve su girişinin engellendiğini duyurdu.

"BURASI GAZZE DEĞİL"

Tanal, “Burası Gazze değil, burası Türkiye Cumhuriyeti. Devletin kendi vatandaşını abluka altına alması suçtur. Dünden beri yemek alamıyoruz, gıda sevkiyatı yapılmıyor. Bu insan hakları ihlalidir” ifadelerini kullandı.

Parti binasının önünde 10 binden fazla güvenlik görevlisinin bulunduğunu belirten Tanal, İçişleri Bakanı ve İstanbul Valisi’ne çağrıda bulunarak, “Bu ablukayı kaldırın” dedi.

"GIDA ABLUKASI ALTINDAYIZ"

Tanal, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Burası sanki Gazze’dir, Filistin’dir. Buraya bir sefer dün akşamdan beri yemek sevkiyatını vermedikleri için biz burada yemek alamıyoruz. Dışarıdan buraya yemek getiremiyoruz. Ve dün akşam geç saatlerde ancak su alabildik. Yani, şu anda eğer nasıl Filistin, İsrail’in, Gazze, İsrail’in ablukası altındaysa, gıda ablukası altındaysa biz de dün akşamdan beri burada gıda ablukasının altındayız.”

CHP’de kayyum ataması sonrası başlayan nöbet sürerken, polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.