İstanbul’da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen kongrenin iptali için açılan davada mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve mevcutta yürüyen kongre sürecinin de durulmasına karar verdi. Kayyum olarak Gürsel Tekin atanırken Özgür Çelik, "Cumhuriyet Halk Partisi halktır, halkın evidir, baba ocağıdır. Teslim alınamaz" açıklamasını yaptı.

İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz,Erkan Narsap heyeti görevlendirildi. Tekin, 13 Şubat'ta 2024'te CHP'den istifa etmişti.

DEM PARTİ: HUKUKİ MEŞRUİYETTEN YOKSUNDUR

DEM Parti resmi X hesabından tepki açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"CHP İstanbul Kongresi ile ilgili ara karar ve tedbir uygulamaları demokratik değildir ve hukuki meşruiyetten yoksundur. Herhangi bir hukuk mahkemesinin, üzerinden yıllar geçtikten sonra, bir siyasi parti kongresi hakkında tedbir/iptal kararı vermesi Anayasaya aykırı olduğu gibi, siyasi parti kongrelerinin sonsuza kadar askıda kalması sonucunu da doğuracaktır. Ayrıca İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin kararı örgütlenme özgürlüğünün de ihlali anlamına gelmektedir.

DEM Parti olarak, yargı müdahaleleri ve kararlarıyla siyaset alanını dizayn etme çabalarının dün olduğu gibi bugün de karşısındayız. Hukuka ve demokrasiye hiçbir olumlu yansımasının olmayacağı açık olan bu uygulamalara derhal son verilmelidir. Yargı artık siyaset alanından elini çekmeli, kayyımcı zihniyet terk edilmelidir."