Mahkeme kararıyla görevden tedbiren uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında, duruşmalı olarak görülmesine karar verilen davanın ilk duruşması bugün İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Kayyum itirazına mahkeme ret kararı verdi. Gürsel Tekin kayyumluğa devam edecek.

" ÖZGÜR ÇEL İK PAZARTESİ G ÖREVE BA ŞLAYACAK"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, karara ilişkin ilk kez konuştu. Verilen kararın hukuksuz olduğunu dile getiren Özel, şu sözleri söyledi:

"Bu karar bizim adımıza çok iyi bir karardır. İstinaf yolu açıldı. En son Olağanüstü İl Kongresine ekip yolluyor, icra memuru yollayıp delegenin iradesini hacz etmeye çalışıyor utanmazlar. En son YSK bir daha toplandı. Aynı 5 kararı bir daha hatırlattı. Burada bir aparat kendince yapabilecekmiş gibi çatır çatır da bütün Türkiye'de bütün takvimler işliyor. İl Kongre İlçe kongreleri yapılıyor. İl Kongreleri'nin takvimi geldi. Bütün bunların hepsi konusuz kalacak. O buradan çırpına dursun. Hukuku katletmek için. O yüzden bugün nihayet verdiği kararla parti üzerinde gölge etmemeye karar vermiştir. Biz güneşi başka yerde ararız. İstinafa gideriz, başka yere gideriz. Ama tamamen hukuksuzdur. Pazartesi günü düzenlenecek ve teslim edilecek mazbatamızdan birlikte il başkanımız resmen görevine başlayacaktır.

CHP HAKİME DAVA AÇACAK

Bu hakime tazminat davası açacağız orası ayrı. Reddi hakim de talep edeceğiz. O mahkemede de muhatabımız bu hakim olmayacak. Tüm CHP'liler olacak hukuki olarak elimiz yakasındadır. İl kongresine icra memuru gönderdiler. Hepsini göreceğiz."