Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üçüncü toplantısını yaptı. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, partisinin sosyal medya hesabından komisyona davet edilmesi ve görüşlerine başvurulmasını istedikleri dernek, vakıf ve sendikaları açıkladı.
Bakan'ın paylaştığı belgede şunlar yer aldı:
- Türkiye Harp Malulleri, Gaziler ve Şehit Dul Yetimleri Derneği
- Türkiye Muharip Gaziler Derneği
- Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı gibi kamu yararına çalışan dernek ve vakıflar
- Türkiye Emekli Subaylar Derneği
- Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği
- Türkiye Emekli Uzmanlar Derneği
- Emekli Uzman Jandarmalar Derneği
- Emniyet Teşkilatı Sendikası
- Sivil Memurlar Sendikası