CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olamaması halinde kimi adaylaştıracaklarını açıkladı. Özel, "Ekrem Başkanı'n yerine cumhurbaşkanı adayınız var mı diyorlar. Var, ben değilim, sensin, bu salonda oturan herkes benim cumhurbaşkanı adayım. Sizin kadar da benim." dedi.

Özel, CHP 39. Manisa Olağan İl Kongresi'nde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'le ilgili bir anısını anlatırken sesi titredi. Özel'in konuşması sırasında sık sık 'Ferdi Başkan' sloganı atıldı.

KONGREDE DUYGU DOLU ANLAR

Özel, "Benim açımdan duygusal yönü çok ağır basan, bazı sevinçlerin, gururların, başarıların, taşınması zor hüzünlerin bir arada olduğu bir dönemin sonunda ilk kez Manisa İl Kongresi'nde kürsüde CHP'nin genel başkanı olarak duruyorum" dedi.

Özel, "Her şeyin başladığı yerdeyiz. Memletimizdeyiz, yuvamızdayız. Mustafa Kemal Atatürk'ten miras baba ocağımızın kongresindeyiz. Diğer yandan büyük başlangıçların kentindeyiz." değerlendirmesini yaptı.

Özel şunları kaydetti:

Büyük hüzünlerin kentindeyiz. İki yıl önce aramızda olan, desteğini benden hiç esirgemeyen Altan Öymen'in resmini görüyorum. Allah rahmet eylesin. Güney kardeşimizi, Emine Abla'yı ve Ferdi Zeyrek'in resimlerini görüyorum... Bir yanda bu büyük acılar var.

CHP değişirse Türkiye değişir dedik. O günkü il kongresinde adayımız Ferdi Zeyrek'ti. Halen Manisa'nın son seçilmiş il başkanı Ferdi Zeyrek'tir. Bu salondan Ferdi'yi il başkanı seçerek çıktık. Manisa olarak tek yumruk olarak çıktık. Biz Manisa'yı ve Türkiye'yi değiştireceğiz dedik.

Ferdi benim genç yaşlarımızdan beri birlikte hayal kurduğumuz bir kardeşimiz. Arkamızda durdular. Kurultay salonuna girdiğimizde turladıktan sonra, karşıda İstanbul delegasyonu orada dedi. Sonra Manisa vardı. Siz vardınız. O sırada arkamdan Ferdi'nin sesini duydum. 'Bu da Manisa nasıl olmuş' dedi. O gün Ferdi Başkan'la beraber bana sahip çıktınız. Çocukluk hayalimizi gerçekleştirmeyi kafaya koymuştum. Ferdi o hikayeyi severdi.

Manisa'ya ben alamadım ama Ferdi aldı.

Bu yürüyüşün 100 yıl önceki yürüyüş gibi Anadolu'ya yayıldığını gördüler. Buna karşı tedbir almaya başladılar. Ne olursa olsun bu yürüyüşü bitiremeyiz, bir adım geride durmayacağız.

İMAMOĞLU ADAY OLMAZSA KİM OLACAK?

Gün gelip Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olacak. O gün tut ki aday yapamadık. Partiden bir nefer adaylaşacak. Mücadelede en ufak bir eksilme olmayacak, hep beraber bir süreci birlikte götüreceğiz.

Ekrem Başkan'ın yerine bize cumhurbaşkanı adayı soruyorlar. Ben geçmişte de hep söyledim. Ekrem Başkanı'n yerine cumhurbaşkanı adayınız var mı diyorlar. Var, ben değilim, sensin, bu salonda oturan herkes benim cumhurbaşkanı adayım. Sizin kadar da benim.

Bir devir kapanacak, yeni bir devir açılacak. Beni seven arkamdan gelsin.