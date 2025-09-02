CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi kararının ardından piyasalar hareketlendi. 31 Temmuz'dan bugüne dek değer kazanan borsadaki kazanımlar siyasi kararın ardından yerini kayba bıraktı.

İstanbul’da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen kongrenin iptali için açılan davada mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. Çelik'in yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atandı.

CHP İstanbul yönetimi görevden alınırken İstanbul İl Başkanlığına Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap atandı.

Güne 11 bin 304 puanla başlayan Borsa İstanbul BIST 100 endeksi saat 16.00 sularında %5,96 düşüşle en düşük seviyesi olan 10 bin 630 puana kadar gerilemesinin ardından toparlanmaya başladı. Endeks saat 16.41 itibariyle 10 bin 856 puan seviyesinde hareketleniyor.

Haberin ardından bankacılık endeksinde de kayıplar derinleşti. Endeks yüzde 4'e yakın kayıp vererek 15 bin 934 puana geriledi. Saat 16.19'da 15 bin 042 puana kadar geriledi.

PEK ÇOK HİSSE DEVRE KESTİ

Piyasadaki sert dalgalanma nedeniyle çok sayıda hissede devre kesici mekanizmaları devreye girdi. Koç Holding yüzde 4,78’lik düşüş sonrası geçici olarak işleme kapatılırken, Akbank ve İş Bankası hisseleri de yüzde 5’e yaklaşan kayıplarla alım satıma ara verdi.

SEANS SONUNA KADAR YUKARI ADIM KURALI UYGULANACAK

Borsa İstanbul AŞ, BIST 100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak.

Borsa İstanbul AŞ'nin BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlandı.

Duyuruda, "Saat 15.40.03 itibarıyla BIST 100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır." ifadesi kullanıldı.

DEVRE KESİCİ UYGULAMASINDA DEĞİŞİLİK YAPILMIŞTI

29 Ağustos Cuma günü Borsa İstanbul devre kesici uygulamasında değişikliğe gidildiğini açıklamıştı.

BIST 100 Endeksi'nin gün içerisinde önceki günün kapanışına göre birinci aşamada yüzde 5 ve ikinci aşamada yüzde 7 veya daha fazla düşmesi durumunda devreye giren EBDKS uygulaması tek aşamalı olarak uygulanmaya başlayacak ve endeks değerinin yüzde 6 veya daha fazla düşmesi halinde devreye girecek.