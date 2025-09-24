İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin İstanbul İl Kongresi için durdurma talebi verildi. Mahkeme, kongrenin durdurulması için valilik ve ilçe seçim kuruluna yazı gönderdi. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Sözcü canlı yayınına bağlanarak 'biz kongremizi yapacağız" dedi.

KONGRE BAŞLADI: 'İRADE BURADA'

Olağanüstü il kongresi başladı. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan yardımcısı Gökhan Zeybek konuşmasında 'UMUT BURADA, İRADE BURADA, BU İRADEDEN BAŞKA İRADE YOK' çıkışı ile dikkat çekti.

CHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI'NA İLİŞKİN HUKUKİ SÜREÇ NASIL İLERLEDİ?

CHP'nin 8 Ekim 2023'te yapılan İstanbul İl Kongresi'nde Özgür Çelik başkan seçilmişti.

Ancak kongrenin ardından "oylamaya hile karıştırıldığı" iddiaları ortaya atılmıştı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kongrede seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, il başkanlığına geçici yönetim kurulu atanmasına karar vermişti.

Mahkeme kararıyla il başkanlığı görevine Gürsel Tekin getirilmişti.

CHP yönetimi karara tepki gösterirken, Sarıyer'de bulunan il başkanlığı binası ve çevresinde polisle partililer arasında gerginlik yaşanmıştı.

Parti yönetimi il başkanlığı binasını kapatıp Bahçelievler ilçesine taşıma kararı almıştı.

Son olarak Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal davasını esastan reddetmişti.