Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konya İl Kongresi bir otelin toplantı salonunda gerçekleşti. Kongrede tansiyon zaman zaman yükseldi. İl başkanlığı için yarışan CHP Ereğli İlçe Başkanı ve İl Başkan Adayı Nejat Türktaş ile yeniden aday olan mevcut İl Başkanı Bekir Yaman’ın destekçileri arasında yuhalamalar ve sözlü tartışmalar yaşandı.

ARBEDE ÇIKTI

Nejat Türktaş’ın konuşması sırasında Başkan Adayı Bekir Yaman destekçisi bir partilinin Nejat Türktaş'ın konuşma yaptığı sırada kürsüye doğru yürümesi üzerine salonda kısa süreli arbede çıktı. Arbede bazı partililerin araya girmesiyle sonlandı.