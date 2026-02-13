CHP, Adalet Bakanlığı'na Akın Gürlek'in atanmasıyla ilgili 'karamsar' öngörüleri değerlendirmeye aldı.

Gürlek'in dönemine ilişkin 'Kötülükte nasıl bir evreye girdiğimizi kestiremiyoruz' yorumu yapıldı.

Gürlek'in doğrudan Adalet Bakanlığı'nın iznine bağlı olan "cezaevi görüş" başlığında engeller yaratabileceği beklentisi söz konusu.

MERAKLA BEKLENİYOR

CHP'de, başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere cezaevi ziyaretlerine izinlere Gürlek'in yaklaşımı söz konusu.

Gazete Pencere'den Yıldız Yazıcıoğlu'na göre özellikle CHP lideri Özgür Özel'in "eczacı" olduğu ve başta İmamoğlu olmak üzere tutuklu CHP'lilerle görüştüğü hatırlatıldı.

Gürlek'in avukat olmayan CHP yöneticilerine izin vermeme veya izinlerini bekletme gibi bir yaklaşım sergileyebileceği tartışılıyor.

CHP'nin özellikle hukukçu kadrosu, Gürlek döneminde partiyi hedef alabilecek olası adımları da düşünmeye başladı:

"CHP'ye göre İstanbul'da başsavcı iken tüm Türkiye Savcısı gibi hareket eden Adana'nın belediye başkanlarını İstanbul'da hapseden Gürlek, şimdi Adalet Bakanı ve HSK Başkanı olarak Türkiye'deki savcılıklar üzerinde etkili olacak."