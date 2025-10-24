Borsa İstanbul BIST 100 endeksi CHP kurultayının iptal edilmesiyle ilgili davanın reddedilmesinin ardından güne 10.699 puan ile başlayan endeks yüzde 4'ü aşan artışla 11.134 puanın üzerine çıktı.
Ankara 42. Asliye Ceza Hukuk Mahkemesi eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın CHP’nin 38. Olağan Kurultay’ın iptali için açtığı davayı karara bağladı.
MUTLAK BUTLAN DAVASI DÜŞTÜ
Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi 4-5 Kasım 2023’te yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davanın aktif husumet yokluğu ve davanın konusuz kaldığı gerekçesiyle reddine karar verdi.
BANKACILIK ENDEKSİ YÜZDE 3'TEN FAZLA YÜKSELDİ
Bankacılık endeksi dünü 14 bin 79 puandan tamamladıktan sonra CHP Kurultayının iptali davasının reddedilmesinin ardından 14 bin 512 puana yükselerek yüzde 3'ten fazla yükseldi.
EURO VE DOLAR KURLARI DÜŞTÜ
Güne rekorla başlayan dolar kuru 42,05 TL'den 41,97 TL'ye kadar geriledi. Euro/TL ise 48,85 seviyesinden 48,77 liraya düştü.