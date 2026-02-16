Cumhuriyet Halk Partisi’nin 4-5 Kasım 2023’te gerçekleştirilen kurultayı, Siyasi Partiler Kanunu’na aykırılık iddiasıyla yargıya taşınmıştı. Yapılan itiraz sonrası süreçte yeni bir aşamaya geçildi. İktidara yakınlığı ile bilinen TGRT Haber'de yer alan habere göre mahkeme heyeti, hem davacı Lütfü Savaş’tan hem de Cumhuriyet Halk Partisi’nden delege listesini talep etti. İddiaya göre Savaş’ın avukatları, Kılıçdaroğlu döneminde görev yapan delegelerin listesini mahkemeye sundu. Parti yönetimi ise seçimlerin ardından yenilenen delege listesini iletti. "KAYYUM" İHTİMALİ YENİDEN Mİ GÜNDEMDE? Mahkemenin “butlan davası” için verdiği “karar verilmesine yer olmadığı” hükmünün ardından yaşanan son gelişmeler, tartışmaları yeniden alevlendirdi. Adalet Bakanlığı’na Akın Gürlek’in atanması sonrası rafa kalktığı belirtilen “butlan” iddiaları yeniden gündeme taşındı.

