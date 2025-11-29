CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultayı’nın ikinci gününde, “İmamoğlu’na özgürlük” ve “erken seçim” kampanyası için toplanan 25,1 milyon imza TIR’la salona getirildi.

Sabah erken saatlerden itibaren Ankara Arena’da toplanan partililer, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganlarıyla tribünleri doldurdu.

Salonda Zülfü Livaneli, Selda Bağcan, Volkan Konak ve Edip Akbayram’ın eserleri çalındı.

TIR’LA GETİRİLEN İMZALAR

Dışarıda, “Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum” afişiyle kaplanan TIR dikkat çekti.

İçinde, “İmamoğlu’na özgürlük” ve “erken seçim” taleplerinin yer aldığı 25,1 milyon imzanın bulunduğu ifade edildi.