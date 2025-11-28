Siyasetin gündemi SÖZCÜ TV'de konuşuluyor. Gerçekler Arena'da masaya yatırılıyor. Arena bu haftaki yayınını CHP'nin İktidara Yürüyüş Kurultayı'nın düzenlendiği salonda yaptı.

Duayen Gazeteci Uğur Dündar'ın sunduğu programın konukları CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan oldu.

"CHP İKTİDARA YÖNTEM GÖSTERİYOR"

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt şu ifadeleri kullandı:

"Bugün ne yaptığını bilmez bir iktidar var. Yargı paketi geldi. Bu paketle ilgili kimseye tek söz etmediler. Yasa emin olun cezaevlerindeki insanların beklentilerinin fersah fersah gerisinde. Üzülerek söyleyeyim, tecavüzcüler çıkacak bu yasa ile kader mahkumları değil. Uyuşturucu tacirleri toplumun kabullenmediği suçluların bir kısmı çıkacak. Şartlı salıvermeyi geri alma diye bir hüküm var. Onlar faydalanamayacak."

"İktidar ne yaptığını bilmiyor. CHP bugün iktidara da bir yöntem gösteriyor. Ülke böyle kalkınır diyor. Erdoğan CHP ile belediye başkanlarımızla uğraşacağına ekibine desin ki "Şu CHP'nin programını bir alın da bunun nereleri faydalı olur hangisini yapabiliriz, çiftçiyi, köylüyü ne kadar mutlu ederiz." diyerek bence etrafını toplayıp çalışması lazım. Ekibini değiştirecek ama olmayan Adalet Bakanını, Milli Eğitim Bakanı ile neyi değiştireceksiniz."

"FATİH ALTAYLI SEMBOL OLDU"

"- Fatih Altaylı sembol isim olmuştur. Türk hukukuna kara bir leke olmuştur. Çok geçmiş olsun diyorum. Bu Hüseyin Kocabıyık'ın da başına gelen bir hukuksuzluktur. Adalet bir gün herkese lazım olacak. Bir dönem Fethullahçılara demiştim ki bir gün gelecek adalet arayacaksınız ama gözyaşınıza kimse sahip çıkmayacak demiştim. 2013 yılıydı bu. Kendilerini çok güçlü görüyorlardı ama bugün geldiğimiz noktada durum ortada. 8-9 yıldır içerde olanlar var. Hakikaten beraat etmiş ama göreve iade edilmeyenler var. Askeri öğrenci olup suçsuz olanlar var. Ceza almışlar. Ne oldu o adaletsizlik onları da buldu. Bugünkü adaletsizlik bir gün gelir bunu yapanları da bulur. CHP'nin 39. olağan Kongresi iktidar yolunu açmıştır. İktidar CHP'nin olacaktır. Bu iktidar da herkes mutlu olacaktır. Kimse düşüncesinden fikrinden dolayı suçlanmayacaktır."

"ARTIK FRAGMAN BİTTİ FİLM BAŞLIYOR"

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Bence fragman bitti. İktidara şunu söyleyebiliriz. Bu zaman kadar gördükleriniz fragmandı. Film artık başlıyor. 2 yıl önce CHP'de bir değişim oldu. Belki kadrolar tam değişemedi hemen ardından yerel seçim geldi. Biz birinci parti olduk ve o gün bugün bu durumu koruduk. Geldiğimiz tabloda AKP yüzde 50'ler bandından yüzde 20'lerle başlayan oranlar bandına düşmüş durumda. Hiç AKP'yi önde gösteren anket yok artık. Bu arada 19 Mart darbesi oldu. Sonra büyük bir mücadele başladı. Biz bir tüzük kurultayı yaptık. Bugün de bir program yayınladık. Bu programın bir hükümet programına dönüştürülmesi var. Yani Pazar günü akşam bu salonda CHP'nin yeni PM'si ve kadroları yenilenmiş, tüzüğü, programı yenilenmiş, lideri kamuoyundan güçlü bir destek almış halde ortaya çıkacak."

"Peki neyimiz eksik? Adayımız eksik. Cumhurbaşkanı adayımızı bu salonda 300 kişi belirlemedik. Ne yaptık? 15,5 milyon kişi ile hem de Adayımız gözaltında iken o baskı ikliminde adayımızı belirledik. Adayımızı yanımızda sandığı önümüzde istiyoruz diyeceğiz."

"HANGİ SORUNU ÇÖZSEK VATANDAŞIN CEBİNİ İLGİLENDİRECEK"

"Topluma vaatlerimiz var. Şu artık bir gerçek, vatandaşın cebinde para yok ve bu ülkenin en büyük sorunu. Hukuk yoksa adalet yoksa cebe para girmez. Hangi sorunu çözersek çözelim vatandaşın cebi ile ilgili olacak. Bir yandan erken seçim için, bir yandan İmamoğlu Cumhurbaşkanı olduğunda seçim gecesi Türkiye'de nelerin değişeceğini anlatacağız. Bizi izleyen seven, sevmeyen herkesle seçim gecesi Çankaya Köşkü etrafında buluşacağız. Nasıl diyorsak ki yepyeni bir CHP olacak o gün de diyeceğiz ki, Ekrem İmamoğlu'nu Çankaya Köşkü'ne gönderecek ve Türkiye için yeni bir gün başlıyor diyeceğiz."