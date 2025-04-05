Cumhuriyet Halk Partisi yarın Olağanüstü Kurultay için bir araya geliyor. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylık tartışmalarına noktayı koydu. Kılıçdaroğlu'nun ekibinden isimler Özgür Özel'in anahtar listesini delecek mi? Kurultayda sürpriz isimler çıkar mı?

SÖZCÜ TV Ankara editörü Serkan Alan "Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık iki ay önce yaptığı açıklamalar sonrası kurultayın şaibeli olduğuna dönük iddialar ortaya atıldı. Yargıdan çeşitli adımlar atıldı, eski belediye başkanları bazı delegeler ifade vermeye gitti. Parti kayyum atanma riskine karşı karşıya geldi. Kayyum ihtimaline karşı söz konusu olağanüstü kurultay organize edildi." dedi.

KOLTUKLARIN OLDUĞU ALANA BASIN GİREMEYECEK

Alan şu ifadeleri kullandı:

Yarın Ankara'daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek olan kurultay küçük bir salonda olacak. Koltukların olduğu alana basın giremeyecek.

Özgür Özel, 15 gün öncesinde iptal edilmeyecek bir salon ayarlamaya çalıştıklarını söyledi.

1400'e yakın delegeyi yarın sabah salonda göreceğiz. İlk etapta divan oluşturulacak. Denizli Belediye Başkanı'nın ismi çıkıyor divan için.

KURULTAYDA SÜRPRİZ İSİMLER OLUR MU?

Ümit Uysal aday adaylığını açıkladı. Yüzde 5'nin ıslak imzasını alıp adaylığının resmileşmesi gerekiyor. Başka sürpriz isimler olur mu yarın göreceğiz.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kurultaya katılması bekleniyor.

Saat 16.00 sularında Nazım Hikmet Kültür Merkezi önünde miting organize edildi. 60 kişilik MYK seçimi olacak. Tansiyonun yükseldiği alan burası olabilir. Çünkü hangi metotla yapılacağı belli değil. Özgür Özel'in anahtar listesi delinecek mi?

BİR YANDA KURULTAY BİR YANDA NİKAH

Olağanüstü kurultayının iptalinin mümkün olmaması için Yenimahalle Belediyesi'nin salonu alındı. Kurultay yapılırken bir yandan da nikahların kıyıldığı kareleri göreceğiz.