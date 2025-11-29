CHP'nin 39. Olağan Kurultayı devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açılış konuşmasını yaptığı kurultayda dün kritik kararlar alındı. Kurultayın ikinci gününde Genel Başkanlık seçimi yapılacak.
KILIÇDAROĞLU KURULTAYA GELMEK YERİNE YANDAŞ MEDYADAN MESAJ VERDİ
Kurultay davasında mutlak butlan kararı çıkması durumunda partinin başına geçeceği iddia edilen ve kurultay günü kendisini eleştirenlere iktidara yakın medyadan yanıt veren eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Hodri Meydan" çıkışında bulundu. Kılıçdaroğlu'nun kurultay açılışına gelmemesi de dikkat çekti.
KURULTAYDA ÇOK KONUŞULACAK PANKART
CHP’nin "Şimdi İktidar Zamanı" Kurultayı’nda, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın resimlerinin olduğu “Doğru duvar yıkılmaz” pankartı asıldı.