CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisiyle ilgili ortaya atılan kurultayda şaibe iddiaları ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart’ta tutuklanmasının ardından, 21 Mart’ta CHP’ye kayyum atanması söylentilerinin önüne geçmek için kurultay kararı aldığını duyurmuştu.
Özel, kendisinin de yeniden aday olacağını belirttiği kurultayın 6 Nisan Pazar günü gerçekleştirileceğini ifade etmişti.
Kurultay, bugün saat 10.00’da Ankara’daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılacak. Vatandaşlar ayrıca, kurultayı salon dışında kurulacak büyük ekranlardan da izleyebilecek.
CHP’nin olağanüstü kurultayı için salondaki hazırlıkların çoğu tamamlandı. Kurultay salonundan çekilen bir fotoğrafta, 15.5 milyon vatandaşın kendi isteğiyle sandığa giderek Cumhurbaşkanı adayı seçtiği Ekrem İmamoğlu için ayrılan koltuk da dikkat çekti.