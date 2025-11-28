CHP'de üç gün sürecek kurultay bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmasıyla başladı. Parti Meclisi'nin üye sayısı artarken Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi detayı da dikkat çekti.
CHP'de Parti Meclisi üye sayısının 60'tan 80'e çıkarılmasını ve gölge kabinenin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ne entegrasyonunu öngören tüzük değişikliği taslağı, Tüzük Hazırlık Komisyonu'nda, Kurultay Başkanlık Divanı'na sunulmak üzere onaylandı.
Parti programı CHP kurultayında onaylanarak kabul edildi.
ADAYLIK İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI
CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkanlık adaylığı için başvurular başladı.
Yarın saat 10.30'a kadar başvuru yapılabilecek.