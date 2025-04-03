CHP Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan’ın içinde bulunduğu araç, Ankara çevreyolunda kaza yaptı.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Kazanın ardından milletvekillerinin içinde bulunduğu araç kullanılamaz hale geldi. Her iki milletvekilinin de sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

BAŞKA BİR ARAÇLA EVLERİNE GEÇTİLER

Hastaneye gitmeyen vekiller kaza sonrası olay yerine gelen başka bir araçla evlerine geçti.

Kazaya ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmazken, olayın nasıl gerçekleştiği konusunda detayların ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor. CHP'li Yücel ve Bakan'ın bugün CHP Genel Merkezi'nde olacağı bildirildi.