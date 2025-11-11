CHP'li Veli Ağbaba, hakkında daha önce CİMER'e şikayetler yapılan ve 6 işçinin öldüğü Kocaeli'deki parfüm deposu yangının sorumlusunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olduğunu söyledi. Yangında ölenlerin arasında çocuk işçiler de vardı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe ve kesin hesap görüşmeleri için Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı. CHP milletvekili Veli Ağbaba, Kocaeli'deki iş cinayetinin sorumlusunun AKP ve Bakan Işıkhan olduğunu söyledi.

"BU BİR KANLI BÜTÇE"

Komisyonda konuşan Ağbaba, "Bugün Çalışma Bakanlığı bütçesinin görüşülmesi doğru değildir. Bu bir kanlı bütçedir. Kocaeli'de iş cinayetinin sorumlusu da AK Parti'dir, AK Partili bakandır. Bu bütçenin Sayın Bakan tarafından sunulması ahlaki, etik ve vicdani değildir. Hep birlikte bunu reddediyoruz." dedi.