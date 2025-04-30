CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba TBMM’de ülke gündemine dair konuştu. Uyuşturucu kullanımına dikkat çeken Ağbaba, şu ifadeleri kullandı;

"UYUŞTURUCU KULLANIMI AKP DÖNEMİNDE YÜZDE 500 ARTTI!"

“Değerli arkadaşlar, keşke çöken sadece ekonomimiz olsaydı. Çöken maalesef ahlakİ değerler arkadaşlar, ahlak çökmüş durumda. Ahlaksızlık artık kabul gören bir hâl almış durumda. Memleketin her tarafı, her alanı bağımlı olmuş durumda değerli arkadaşlar. Ülke âdeta batağa saplanmış durumda. Fuhuş batağına, uyuşturucu batağına, sahte alkol batağına, kumar batağına ülke saplanmış durumda. Memleket âdeta uyuşturucu cenneti olmuş durumda. Uyuşturucu kullanma yaşı, daha doğru deyimle uyuşturucu batağına saplanma yaşı 9-10'a inmiş durumda. Uyuşturucu kullanımı sizin döneminizde yüzde 500 artmış. Gelecekten umudunu kesmiş gençlerimiz geleceklerini uyuşturucuda aramakta.”

"UYUŞTURUCUDAN CEZAEVİNDE YATAN KİŞİ SAYISI 119.500 KİŞİ"

“Bu uyuşturucu meselesi değerli arkadaşlar, terörden de her şeyden de daha tehlikelidir. Bazen "beka, beka" diyorsunuz ya, bu uyuşturucu meselesi ülkenin beka meselesidir. Bakın, değerli arkadaşlar, bir rakam vereceğim: Sadece uyuşturucudan cezaevlerinde yatan insan sayısı 119.500 kişi, sadece uyuşturucudan cezaevinde yatan kişi sayısı 119.500 kişi; bu, Bayburt'un, Tunceli'nin, Ardahan'ın, Gümüşhane'nin nüfusundan daha fazla. Değerli arkadaşlar, bakın, Türkiye 10 milyona yakın uyuşturucu bağımlısıyla Avrupa ve dünya nüfusuna göre en fazla uyuşturucu kullanan ülkeler arasında. Gümrük kapılarında toplam ele geçirilen tüm uyuşturucular 2014 yılında 1.725 kilogram iken geçen yıl 96.221 kilograma yükselmiş, tam 40 kat artmış durumda. 2014 yılında 682 bin adet ele geçirilen hap, geçen yıl 17 milyon 676 bine çıkmış, tam yüzde 2.600 kat artmış durumda. Türkiye dünyanın uyuşturucusunun lojistik merkezi olmuş değerli arkadaşlar."

"SİZ MAFYA MISINIZ MİLLETİN MALINA ÇÖKÜYORSUNUZ!"

İBB'ye yönelik operasyonlarla ilgili Ağbaba, şunları söyledi;

Milletin malına çöküyorsunuz, bakın, yarınlar için bunun önünü açıyorsunuz; ne dediğimi anlayın. Artık bugünün Türkiyesinde kimse güvende değil. 19 Mart darbesi yapıldı. Ne denildi? "Yolsuzluk var, usulsüzlük var." denildi.

*Dosyada, sorguda hiçbir şey çıkmadı. "Turpun büyüğü torbada." denildi değerli arkadaşlar, yapılan operasyonlarda anlaşıldı ki hiçbir şey yok; insan gülüyor o dosyaları okudukça. Ne yaptınız? Yeni tanıklarla, iftiracı tanıklarla suç uydurmaya çalışıyorsunuz ve en son geldiğiniz noktada aileye saldırdınız, çocuklara saldırdınız, çocuklara değerli arkadaşlar.

*Bakın, Murat Ongun'un oğlunun kumbarasındaki 4-5 bin TL'ye göz diktiniz, Murat Ongun'un kızının küpesine baktınız, Kadriye Kasapoğlu'nun 2023 yılında aldığı aracın 2022'de İpsala Sınır Kapısı'ndan niye geçtiğini sorguladınız. Değerli arkadaşlar, bu iş çocuklara giderse siz düşünün. Gemicikleri düşünsünler, gemicikleri.

*Bakın, bu iş çocuklara giderse siz düşünün, kimin çocukları zenginleşmiş, kimin çocukları hiç emeksiz zenginleşmiş siz düşünün. Hiç sigortası olmadan kimin çocukları bugün para babası, Ankara'yı yönetiyor siz düşünün.

*İmar AŞ Genel Müdürü Onur Soytürk'e "Kayınpederine şu tarihte, şu bankayla Atina'ya niye para götürdün?" deniyor, adamın kayınpederi 2021'de vefat etmiş. Bakın, bütün bu iddialar iftiracılara, gizli tanıklara dayanıyor, temelsiz suçlamalarla insanlar cezaevine atılıyor. Değerli arkadaşlar, bunlarda hiç somut delil yok.

RIZA ZARRAB GÖNDERMESİ

*Bakın, hırsızlık, yolsuzluk arıyorsunuz değerli arkadaşlar, bir sağınıza bakın, bir solunuza bakın. Sağınıza baktığınızda kimi göreceksiniz biliyor musunuz?

*Rıza Zarrab'ı göreceksiniz, Rıza Zarrab'ı. Sizin eş başbakanınız, bakanlarınızın maaşının yarısını veriyor. Solunuza bakın, elbise kılıflarında, çikolata kutularındaki siyasetçileri, bakanları göreceksiniz.

"HIRSIZ ARIYORSANIZ SAĞINIZA SOLUNUZA BAKIN!"

*Arkanızı dönün, karşılaştığınızda kimi göreceksiniz biliyor musunuz? SPK yolsuzluğunu göreceksiniz, Erzurum eski milletvekilini göreceksiniz, 2,5 milyon dolar kocasından para isteyen milletvekilini göreceksiniz. Biraz daha dönün, Yunus Emre Vakfındaki yolsuzluğu göreceksiniz. Biraz daha dönün, sağınıza, solunuza bir bakın, 26 kilo altınla yakalanan Devlet Hava Meydanları Daire Başkanını göreceksiniz.

*Hırsız arıyorsanız sağınıza, solunuza bakacaksınız, yolsuzluk arıyorsanız sağınıza, solunuza bakacaksınız ve bunların hepsinde somut delil var değerli arkadaşlar, hepsi milletin gözü önünde oldu. Allah aşkına, Rıza Zarrab'a bir şey yapabildiniz mi? Rıza Zarrab'ın Yeniköy'deki yalısının kapısının kulpuna dokunamadınız siz.

*Hangi bakana ne yapabildiniz? Hangi eski siyasetçilere yapabildiniz? Somut delil arıyorsanız Zehra Taşkesenlioğlu'na bakın, somut delil arıyorsanız İstanbul Belediyesinin cebinden burs alan milletvekillerinize, Kadın Kollarınıza bakın, eğer bu tutuklama sebebi olsa sizinkiler ağırlaştırmış müebbet suç olur değerli arkadaşlar.