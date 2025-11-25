CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma iznine tepki gösterildi. Kızılay Meydanı'ndan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e seslenerek, "Melih Gökçek, Mansur Yavaş'la ilgili soruşturma iznini veren Teftiş Kurulu'yla görüşüyor musun, görüşüyor musun? Soruşturma iznini veren kişiyle buluştun mu, buluşmadın mı" diye sordu.

Umut Akdoğan, Kızılay Meydanı'nda yaptıklarını kaydetti, şunları kaydetti:

"Ankara'nın göbeğinden Kızılay Meydanı'ndan soruyorum. Melih Gökçek, Mansur Yavaş'la ilgili soruşturma izni veren Teftiş Kurulu'yla görüşüyor musunuz, görüşmüyor musunuz?

Soruşturma iznini veren kişiyle buluştun mu, buluşmadın mı? Oğlun Osman Gökçek televizyonlara devam ediyor şov yapıyor. Bakanlıklarda 'Mansur Yavaş'a izni soruşturma verilsin' diye kulis yapıyor mu, mu? Ankara'nın göbeği Kızılay Meydanı'ndan aslanlar gibi söylüyorum. Çünkü ne olduğunu biliyorsunuz."