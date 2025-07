Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Kararın ardından Antalya Adliyesi önünde CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır ve CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı açıklama yaptı.

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır şunları kaydetti:

- 31 Mart’ta bu adliyede aldığımız mazbatayı, bu adliye gasbetti. Milyonlarca yurttaşımızın, yüz binlerce Antalyalı’nın iradesine bir savcı ve bir hakim karar verdi. Utanarak söylüyorum. Artık yeter. Bu ülke, toplum nasıl bir belaya çattı? Ortada bir suç yok. İki tane iddia var, cezaevinde tuttukları insanlara hazırlattıkları ifadelerle suçsuz belediye başkanlarımızın görevine son veriyorlar, cezaevine atıyorlar. Türkiye’nin her yerinde yargı demokrasiyi kuşatmış durumda. Yargı bir vesayet organı gibi çalışıyor artık. Tüm güçler ve erkler tek adamda birleşti. Bir parti devletiyle karşı karşıyayız. Bir parti devletiyle karşı karşıyayız. 86 milyonun iradesini bir avuç yargıç ayaklar altına alıyor. Evet, darbe yapıyor. Antalya halkına, Türkiye’ye sesleniyorum. Gelin, Türkiye’nin her yerinde meydanları dolduralım, biz suç işlemiyoruz. Sokağı asla bırakmayacağız. Ankara’daki tek adama sesleniyoruz, şu andaki Adalet Bakanı ve diğer bakanlara sesleniyoruz: Onurunuz varsa, cesaretiniz varsa, şerefiniz varsa gelin mücadelenizi bizimle yapın, çekin elinizi belediyelerimizin üstünden. Onuru, şerefi, haysiyeti varsa sandığı getirsin, belediye başkanlarımızla uğraşmasın, hesabı bizimle, biz Ankara'dayız. Çık karşımıza Recep Tayyip Erdoğan, yeter artık.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş,ise açıklamasında şunları söyledii:

- Bu iftiracıların herhangi bir suçlaması var mı? Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımızın iddiaların içerisinde bir suçlaması bile yok, tanıkların da yok iftiracıların da yok. Kendisiyle ilgili bir ibare de yok. Ama bir büyükşehir belediye başkanı hakkında kendisi ile ilgili doğrudan bir suçlama bile olmayan dosyada kolaylıkla tutuklama kararı alınabiliyor. Avukatlar, Sayın Belediye Başkanımızın sağlık durumunu mahkeme heyetine sundular. Dediler ki ‘Kararınız bu yönde olacaksa en azından ev hapsi kararı almanızı rica ediyoruz.’ Bakın, hukuk insanlıktan bu derece uzaklaşamaz, bir büyükşehir belediye başkanı hakkında haksızca hukuksuzca, dosyada kendisiyle ilgili bir ifade yokken bir karar alıyorsunuz ve bu kadar sağlık sorunları olan, kapalı bir alanda yaşamakla ilgili sıkıntısı olan, solunum sıkıntısı olan bir belediye başkanını vicdansızca hapishaneye gönderiyorsunuz. Siz adalet peşinde değilsiniz, siz kendi kirli iktidarınızı korumak için o koltukta bir gün daha oturmak için kendi aracınız haline getirdiğiniz bu yargıyla belediye başkanlarımıza zulmediyorsunuz.

“Adayımızı yanımızda, sandığı önümüzde istiyoruz”

- Bugün itibarıyla 20 milyondan fazla yurttaşımızın iradesi sakatlanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi’nin 15 belediye başkanı görevlerinden bir biçimde uzaklaştırılmıştır. Bu açık bir yargı darbesidir. Bugün Amasya Tamimi’nin 106’ncı yıl dönümünü yaşadığımız günlerdeyiz. Bugün oradaydı Genel Başkanımız. Ve bir kere daha yüksek sesle söylüyoruz: Milletin bağımsızlığını, milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Burada gördüğünüz kararlılık, Türkiye’deki tüm demokrasi isteyen birleşenlerin gerçek talebidir. İçi yanarak, yüksek sesle söylediği taleptir. Ve her gün her dakika her alanda bununla ilgili eylem yapmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz. Bunu bu iktidar her şekilde öğreniyor göreceksiniz. Türkiye’yi, Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 29 oyuyla, kendisinden uzaklaşmış halk kitlelerine baskı yapmasıyla, halkın oyunu almış belediye başkanlarını zorbalıkla içeriye sokmasıyla yönettirmeyiz. Seçim için 2 Kasım tarihi uygun bir tarihtir, Genel Başkanımız da söyledi. Adayımızı yanımızda, sandığı önümüzde istiyoruz. O sandığın geleceğini Türkiye görüyor olacak.

CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı da şöyle konuştu:

- 31 Mart seçimlerinden sonra 14 Nisan’da yine burada Mesut Kocagöz Başkanımız tutuklanmıştı. Antalya’da aldığımı bu başarı birçoklarının içine sinmedi. Demokratik şartlarda gelenler, demokrasiye inananlara karşı mücadele ettiler. Ve bugün seçimlerde yüzde 48,86 oy alan belediye başkanımıza yeni bir mahkeme düzenleyerek, tutuklanmasına sebep oldular. Bu artık Türkiye’de tuzun koktuğu dönemdir. Bundan sonra çalışmalarımızı daha da hızlandırıp bu iktidarı elbirliğiyle yıkmak görevimizdir. Demokratik yollardan, sandıkla. Biz sandık istiyoruz. Sandığın önümüzde gelip, adayın bizimle beraber mücadele etmesini ve demokratik yollardan seçimlere katılmasını istiyoruz. Bu yargı oyunlarıyla belediye başkanlarının kazanamadığı alanlarda belediye başkanlarımızı tutuklayarak hiçbir sonuca ulaşmayacaklarını bilmelerini istiyorum çünkü halk sizden daha güçlüdür. 86 milyon birden büyüktür. Mücadelemiz devam edecek. Onlar aldıkça biz çoğalıyoruz. Demokratik yollardan Türkiye Cumhuriyeti devletini aynı sistemine getireceğiz. Yılmaz yok. Hepimiz bir Muhittin Böcek olacağız, bir Ekrem İmamoğlu olacağız ve Zeydan Karalar olacağız. Sizlerden bunu istiyorum. Hep birlikte başaracağız. Keşke yargı beni yanıltsaydı, keşke yanıtsaydı. Ama bizi yanıltmadılar. İki dudak arasında adalet devam ediyor.