CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır şu ifadeleri kullandı:

TÜRKİYE'DE BASKI ARTACAK

- AKP gündemi değiştirmek istedi. Bu kadar tartışmalı, can yakmış, toplumu ikiye bölen bir ismin Adalet Bakanı olması vahim bir durum. Bu söyleniyordu inanmıyordum ama bunu yaptı.

- İki Bakan değişti bakın. Bu revizyon değil. Neden iki bakanı değiştiriyorsun. Bu baskı artacak. Toplumun tüm kesimlerine artacak. Başkanlarımızın tutuklu olması, Ayşe Barım olayı bunlar normal şeyler mi? Fatih Altaylı'nın başına gelenler normal şeyler mi?

EL SIKIŞMA OLAYINI ANLATTI

- Öncelikle bizim bir eylem ortaya koyacağımız demokratik yönden eylemimiz bir gerçekti. Meclis Başkanı Grup Başkanvekillerinin her gün toplandığı odadaydık. Murat Emirle bizi oraya davet etti. Önce ben gittim. Turhan Çömez oradaydı. Elini uzattı baktım Akın Gürlek. "Sizin için bugün çok zor geçecek" dedim ve burada toplantı yapamayız diyerek odadan ayrıldım.

- 86 Milyona soruyorum. Oda çok kalabalık herkes elini uzatıyor oda uzatıyor. CNN Türk Elini sıkıp tebrik etti dedi AKP milletvekili, Provokasyona bak. Ben ne tebrik edeceğim. O odada mesela Filistin konusu kapalı oturum olacakken toplanır. Orada çok ciddi bir tartışma olur. Başka bir yasa gelir biz çekincemizi söyleriz.

- O odalarda da kavgalar çıkar. Mesela tepki vermeyin dedi. Hayır dedim demokratik tepkimizi vereceğiz dedim ve biz çıktık. Diğer muhalefet partileri bir tepki vermedi. Onu da buradan söyleyeyim.

- Bizim olayımız iki saniye sürdü. İlkten göremedim zaten. Boy farkı da var aramızda ama kendisine hakarette etmedim muhatap da olmadım. Sadece günün zor geçeceğini ona söyledim ve terk ettik odayı biz. Şunu iddia etmesinler arkada uzlaştılar. Neye uzlaşacağız biz.

- Biz kimseye saldırmadık. Usul tartışması açmak istedi. Anayasayı aldı iki adım attı ve o anda yüz kişi saldırdı. Ben hemen gidip Murat Emir'i aldım. Oradan Sayın Mahmut Tanal'a saldırmışlar. Kürsüyü işgal eden üzerimize yürüyen AKP Grubu Cumhurbaşkanı bizi suçluyor, çok yazık.

BEKİR BOZDAĞ OLMASAYDI MECLİS KAPANIRDI

- Bekir Bozdağ olmasaydı meclis kapanırdı. Çok net söylüyorum. Pervin Hanımın Cumhurbaşkanı ile görüşmesine bir şey diyemem ama neden Tekin Bingöl'e vermedi o da oradaydı. Neden yönettirmediler. Kapanırdı kapanmalıydı. Kan dökülmüş o meclis açık kalır mı?

- Biz konuşmak için geliyoruz. Ufacık yere otuz kırk kişi doluşmuş el sıkma olayı böyle bir olay. Bunun nereye çekildiğini anlamak istiyorum.

- Numan Bey ayıp etti. Saldırıya uğrayan bizim milletvekillerimiz, saldıran AKP'liler bir de Numan Bey. Kendisine yakıştırmıyorum. Böyle tarafsızlık olmaz. Bakanların odası var kardeşim. Kürsü arkasına bakanları neden aldınız?

- Kürsü işgal altındayken bakanları çağırdı Bekir Bozdağ. Bugün CB diyor ki, CHP'liler vandallık yaptı. Kim yaptı Allah aşkına. Biz böyle bakanla falan muhatap olacak durumda olan insanlar değiliz. Onun kararları yüzünden defalarca gaz yiyen vekilleriz biz. Herkes yorum yaparken bir parça vicdanlı olsun.

PORTAŞ İDDİALARI YAVAŞ'A UZAR MI?

- Böyle bir dosya vardı zaten. Aydın'da da vardı. Biz böyle bir tepki vermeseydik şu anda AKP Grubundaydı Özarslan.

- Şunu şöylemek lazım, Sayın İmamoğlu'na da Sayın Yavaş'a da gitmeleri için bir sebep yok aslında ama gidiyorlar.

- Artık her şey olabilir. Özellikle iki bakan atamasından sonra. Her şeye hazırlıklı olmalıyız. AKP'nin yarattığı algılarla birbirimizi suçlamamalıyız. Biz savaşmıyoruz düşman mıyız derken 86 milyon için söylüyoruz. Herkes muhalefetini yapsın ama yumruk kalkmasın kan dökülmesin. Meclise yakışmıyor.