AK Parti’nin eski milletvekili ve yazar Şamil Tayyar, milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin yaptığı açıklamayla tartışma yarattı.

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Tayyar, “CHP’li milletvekillerine ibret olması için içlerinden 1-2 tanesi seçilebilir” ifadelerini kullandı. Sözlerinin devamında CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ı hedef alan Tayyar, “Bunu fazlasıyla hak etti” dedi.

Tayyar’ın bu açıklamaları CHP cephesinde tepkiyle karşılandı.

"İBRETLİK TİP VARSA O DA SENSİN"

CHP’li Ali Mahir Başarır, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Tayyar’a yanıt verdi.

Başarır, “İbretlik bir tip varsa o sensin!” ifadelerini kullanarak, Tayyar’ın geçmişte FETÖ’ye ilişkin sözlerini hatırlattı.

Paylaşımında Tayyar’ın 2012 yılına ait bir videosuna da yer veren Başarır, “2012’de övdüğün, ‘tek referans noktam’ dediğin FETÖ’nün taktikleriyle bugün hâlâ siyaset kurumunu esir almak istiyorsun. Dün FETÖ’ye alkış tuttun, bugün aynı dilin yedeğinde siyaset yapıyorsun. Bu ülke artık o numaraları yutmaz!” ifadelerini kullandı.