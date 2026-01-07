SÖZCÜ Ana Haber'e katılan Ali Mahir Başarır şu ifadeleri kullandı:

"- Ben Sayın Kılıçdaroğlu'na yalvardım. Yapmayın efendim dedim. İstenmedi buna rağmen aday yapıldı. Şimdi yaşanan tabloyu görüyoruz. Utanç verici bir tablo. Altıncı sırada gençlikten gelen mücadele veren her zaman gördüğümüz kardeşimiz vardı. Onun önüne koyuldu bu arkadaş. Bugün gördük ki Erdoğan'a selam çakıyor. Biz uyardık, daha ne diyebilirim. Yalvardım Kemal Bey'e."

"MERSİN'Lİ BUNU AFFETMEYECEKTİR"

- Ben birinci sıradaydım. Gençlik Kolları başkanımızın hakkını yemeyin dedim. Bu adam çok sakıncalı bir adam dedim. Benim duygusal kopuşum budur. Mersin'liye yapılan partiye yapılan yanlışı unutmadım. Benim o günkü ses kayıtlarımı CNN Türk'te canlı yayında dinlettirdi. Gene böyle tipler gelse aynı tepkiyi veririm. Grup Başkanvekillerimiz Engin Özkoç, Veli Ağbaba, Onursal Adıgüzel hepsi karşı çıktı. PM'de dakikalarca tatışıldı. Kimse istemedi ama tüm çabamıza rağmen bu kişi beşinci sıradan partinin emeğini, Mersin halkının tercihini AKP sıralarında kullandı. Erdoğan, o bile şaşırdı o selam çakarken. Mersin'li bunu affetmeyecektir. Madem kendilerine bunu yakıştırdılar. Diyecek bir sözüm yok"