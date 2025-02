Adana'da maliyetin çok altında fiyatlara süt satmak zorunda kalan süt üreticileri adeta isyan etti. Ulusal Süt Konseyi'nin 17 lira olarak açıkladığı alım fiyatına karşın piyasada üreticilerin 13 liraya süt satmak zorunda kaldığını belirten çiftçiler, dertlerini Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut'a anlatıp çözüm için iktidarı göreve çağırdı. Süt üreticisi Ahmet Ercan, "İki yıl önce benim 60'ın üzerinde hayvanım vardı, şimdi 30'un altına düştü. Ürettiğim süt, benim yem masrafımı ödemiyor. Benim hayvanlarımı yemci yedi" dedi.

ÜRETİCİ KÖYLÜLERLE BULUŞTU

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, beraberindeki Yüreğir İlçe Başkanı Sabri Sarı ve partililerle birlikte Adana'nın Yüreğir İlçesi'ne bağlı Çelemli Köyü'nde süt üreticileriyle buluştu. Üreticiye köylüleri dinleyen CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, çiftçilerin haklı isyanına kulak verdi, çözüm için neler yapılması gerektiğine dair görüş alışverişinde bulundu.

"HER AY 1 İNEK SATIP YEMCİYE ÖDEME YAPIYORUZ"

İnek ahırı önünde Milletvekili Ayhan Barut'a derdini anlatan Çelemli Süt Üreticileri Kooperatifi Başkanı Volkan Yavaş, "Ben üreticiyim, süt ve et üreticisiyim. Süt üretmeye çalışıyoruz ama yapamıyoruz. Şu an 13 liraya süt satıyoruz, 650 liraya yem alıyoruz. Sütün maliyeti 17-18 lira. Zarar ediyoruz. O yüzden her ay, mesela 10 ineği olan her ay 1 ineğini satıyor, yemciye ödeme yapıyor, her ay bir tane gidiyor. Maliyetin yarı fiyatına süt satıyoruz. Benim 17 ineğim var. Bu köyde 7-8 yıl önce 3500 hayvan vardı, şimdi 1500 hayvan var. Yarıdan bile fazla azaldı. O zaman 10 ton süt üretiyorduk, şimdi 3 ton üretiyoruz. Maliyetlerden kaynaklı süt üretimi ve hayvan sayısı azaldı. Sütü satamıyoruz, 13 liraya süt veriyoruz, konseyin açıkladığı fiyat 17 lira. Bunun bile altına satıyoruz" diye konuştu.

"ÜRETTİĞİM SÜT YEM MASRAFINI ÖDEMİYOR"

Üretici Ahmet Ercan ise, "İki yıl önce benim 60'ın üzerinde hayvanım vardı, şimdi 30'un altına düştü. Neden? Çünkü ürettiğim süt, benim yem masrafımı ödemiyor. Şu an direniyorum. Vazgeçmeyi düşünüyorum ama yapacak işim yok, yaşım 50 oldu. Benim hayvanlarımı yemci yedi. Bizi yem eziyor. Bugün 60 torba yem yedirmem lazım aylık, alıp yediremiyorum. En büyük sorunumuz yem maliyetlerinin artması, süt fiyatlarının yerinde sayması. Bize ucuz yem versinler, sütü değerinde alsınlar. Aksi takdirde bırakacağız bu işi. Bakın ahırlar hep boşaldı" şeklinde konuştu.

"BİR TON SÜT, YARIM ASGARİ ÜCRET"

Süt üreticileriyle buluşmasında çiftçilerin haklı tepkisine destek veren Ayhan Barut, şunları kaydetti:

"Ulusal Süt Konseyi yılbaşından itibaren sütün fiyatını 14.65 liradan 17.15 liraya yükselmişti. Yani yüzde 17 civarında zam gelmişti. Üreticinin süt üretim maliyeti 23-24 lira ama 12-13 liraya satmaya çalışıyor. Onu da yalvar yakar satıyor, çünkü süt firmaları da zorda olduğu için almak istemiyor. Ülkemizde açlık sınırı 25 bin lirayı aştı, asgari ücret ise 22 bin lira oldu. Süt üreticisi ise 1 ton süt satabilirse ancak neredeyse asgari ücretin yarısını elde ediyor. AKP iktidarı döneminde 12 milyar dolarlık ithalata para harcandı. AKP döneminde 6.9 milyon büyükbaş, 3.2 milyon küçükbaş ve 395 bin ton kırmızı et ithal edildi. Yerli ve milliyseniz gelin bu köydeki kendi çiftçimizi destekleyin. Bugün yarım litre suyun fiyatı 15-20 lirayken, üreticinin elinde 12-13 liraya süt almak insafsızlıktır. Böyle düzen olmaz olsun."