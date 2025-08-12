Siyasetin gündemi SÖZCÜ TV'de analiz ediliyor. SÖZCÜ TV programcısı İpek Özbey'in sunduğu Nokta Atışı programına konuk olan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır son zamanlarda yargıda yaşanan krizle ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

'HERKESİN TANIDIĞI BİR ŞAHIS'

"- Yargı son olaylardan sonra rayından çıktığını herkes görmüş. Susurluk vakası Av. Mehmet Yıldırım olayından sonra yargıda Susurluk olayı patlamıştır. Bir avukat gözaltına alınıyor. Ne çıkıyor. Bir savcıyla yazışmaları çıkıyor. Bir kaç güne kadar AKP'de görev yapmış bir ismin ilişkileri ortaya çıkacak. AKP'nin üst düzey isimlerinden birinin göreceksiniz. Geçmiş dönem görev yapan herkesin tanıdığı şahsın ilişkileri çıkacak. bir ya da iki gün içerisinde belki sayın Özgür Özel belki de başka bir arkadaşımız açıklayacak. Aynı Mehmet Yıldırım gibi belki de daha vahim şeyler çıkacak. Bu dosyadaki her şeyin delillerin itirafçıların düzmece olduğu birilerinin bu işten zenginleşmek istediği bunu yargının belli odakları ile beraber yaptığı ortaya çıkacak.

"- Mehmet Yıldırım vakası Susurluk kazası gibi bir olaydır. Bu savcı neden iddianame hazırlayamıyor. Çünkü iddianame hazırlandığı mahkeme kabul etti. Ne olacak gizlilik kararı kalkacak. O zaman da itirafçılar ortaya çıkacak. İfadelerin nasıl alındığı ortaya çıkacak. Sayın Bahçeli veya bizler eğer gerçekten bu ülkeyi seviyorsak yargıyı temizlemek zorundayız."