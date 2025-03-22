İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere pek çok kişinin gözaltına alındığı İBB operasyonları sonrasında CHP'li Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın AKP'ye geçeceği öne sürüldü.

ŞahitKamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz’ın AKP’ye geçme talebinin Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulduğunu Erdoğan’ın onaylaması durumunda AKP’ye ilk grup toplantısında katılacağı kabul edilmediği takdirde MHP’ye geçme durumunun olduğu ifade edildi.

CHP’Lİ BAŞKANA ŞANTAJ MI YAPILIYOR?

Bir belediye çalışanı savcıya 4-5 saat boyunca ifade verdiği ve belediyede yolsuzluk iddialarını belgeleriyle savcıya teslim edildiği ileri sürülürken dosyada gizlilik kararı olduğu içinde ne gibi belge ve bilgilerin olduğu net bilinmediği kaydedildi.

Belediye başkanı Umut Yılmaz’ın ise bu olay sonrasında AKP’ye geçme kararı aldığı belirtildi. Başkan Yılmaz’ın 4-5 gündür telefonlara çıkmadığı ve kimseyle görüşmediği söylenirken öğrenilirken CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu’nun ŞehitKamil Belediyesi’yle yapmak istediği toplantıya da katılmadığı öğrenildi.

“KENDİNİ KORUMAK İÇİN BÖYLE BİR ADIM ATTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

İddialara ilişkin görüştüğümüz CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, “Ben kendi inisiyatifiyle AKP’ye geçişinin olmadığı, hakkındaki iddialardan sakınmak kendini korumak için böyle bir adım attığını düşünüyorum. Şuanda bu durumu yerinde incelemek için Gazintep’e gidiyorum” ifadelerini kullandı.