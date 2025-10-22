İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda tutuklanan ve son duruşmada hakkında ev hapsi kararı verilen CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu görevi yeni seçilen CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'e devretti. Devir teslim Aslanoğlu'nun evinde gerçekleşti.
Aslanoğlu devir teslim sonrası, "Demir parmaklıklar, duvarlar, yasaklar… Hiçbiri mücadelemizi durduramaz. Ev hapsinde olsam da, Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını kardeşim Çağatay Güç’e teslim ettim. Bu bayrak hep dalgalanacak. Mücadeleye hep birlikte devam edeceğiz." ifadesini kullandı.