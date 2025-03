Sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşlara dokunan projelere imza atan CHP’li İzmit Belediyesi, Halk ekmek, halk lokantası projelerinin ardından Halk Et projesini de hayata geçirdi. Ülkedeki yüksek enflasyondan dolayı et dahi almaktan zorlanan vatandaşlar burada Çınar Kart aracılığıyla uygun fiyatlar et alabilecek.

HAFTALIK 6 KİLO ET ALINABİLECEK

İzmit dışındaki ilçelerden gelen vatandaşlar da alışveriş yapabileceği Halk Et’te her aile haftada bir kez alışveriş yapılabilecek, farklı günlerde parça parça alışveriş yapılamayacak. Alışverişte suistimalleri önlemek için sistem üzerinden kontrol sağlanacak. Çınar Kart sahibi olmayanlar Halk Market’e gelerek kart çıkarabilirken geri dönüşüm projeleriyle Çınar Kart’ta biriken para puanlar, bu alışverişte kullanılabilme imkanı olurken bir aile haftalık 6 kg et hakkını tek seferde kullanacak. Bir satıştan sonra 7 gün geçmeden tekrar alışveriş yapılamayacak.

SATIŞA SUNULAN ÜRÜNLER VE FİYATLARI

Yağlı Kıyma 449 TL

Yağsız Kıyma 479 TL

Kuşbaşı 1. Grup 489 TL

Kuşbaşı 2. Grup 499 TL

Dana Sucuk 449 TL

Manda Sucuk 499 TL

Kontrfile 599 TL

Antrikot 699 TL

Bonfile 799 TL