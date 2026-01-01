Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi, 31 Mart yerel seçimlerinde Malatya'nın Yazıhan ilçesinde belediye başkanı seçilen Abdulvahap Göçer hakkında disiplin süreci başlattı. Göçer'in partiye yönelik açıklamaları gerekçe gösterilerek “kesin ihraç” talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edildiği öğrenildi. MYK RAPORU SONRASI SEVK KARARI Edinilen bilgilere göre, CHP Genel Başkan Yardımcıları Yaşar Tüzün ve Ecevit Keleş'in Malatya'da Belediye Başkanı Göçer ile yaptığı görüşmelerin ardından hazırladıkları rapor Merkez Yönetim Kurulu’na (MYK) sunuldu. MYK, söz konusu rapor doğrultusunda Göçer’in tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesine karar verdi. İL KONGRESİNDE GERGİNLİK TIRMANMIŞTI Disiplin sürecine giden yol, CHP Malatya 39’uncu Olağan İl Kongresi’nde yaşanan tartışmalarla başlamıştı. Kongrede konuşan Belediye Başkanı Göçer, il teşkilatını eleştirmiş, eleştirilerini CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile İl Başkanı Barış Yıldız’a da yöneltmişti. Göçer’in sözleri salonda gerginliğe neden olmuş tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüştü. Göçer, kongre sonrasında iktidara yakın medyada partisini hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.

