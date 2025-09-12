Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Hasanbeyler Mahallesinde dün saat 14.51 sıralarında orman yangını çıktı. Ekipler ihbarla olaya giren giderek yangına müdahale etmeye başladı. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü 5 helikopter, 4 arazöz, 1 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı, 1 iş makinesi ve 44 personeliyle alevlere müdahale etti. Mücadeleye Denizli Büyükşehir İtfaiyesi, Buldan Belediyesi, AFAD ve gönüllü kuruluşlardan da destek verenler oldu. Yangın yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından tamamen kontrol altına alındı.

CHP’Lİ BAŞKAN FELAKETİN EŞİĞİNDEN DÖNDÜ

Yangın sırasında tesadüfen bölgede olan CHP’li Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak da ekiplerle birlikte yangına müdahale etti. Suyun bitmesi üzerine Belediye Başkanı Orpak’ın alevlere elindeki çalı parçasıyla müdahale etmeye çalıştığı görüldü. Alevlern büyümesi üzerine Orpak neredeyse alevlerin arasında kalıyordu.

ALEVLERİN ARASINDA KALIYORDU

Muhtar Hüseyin Pehlivan ve beraberindekilerle mahalledeki sosyal tesislerin durumunu incelemek üzere yola çıktıklarını anlatan Başkan Orpak; “Sosyal tesisler için Hasanbeyler’e gidiyorduk. Bir anda dumanı gördük. Hemen ormanlık alanın içine girdik dumanın geldiği noktaya ilerledik. Yangın bir anda büyüdü ve neredeyse alevlerin arasında kaldık. Ben ilk andan itibaren oradaydım. Yangına ilk müdahale edenlerden biriyim. Köylülerimiz hemen yardıma koştu. Büyük çaba sarf ettiler”” ifadelerini kullandı. Elindeki çalı çırpı ile yangına müdahale ettiği anları anlatan Orpak; “Su bitince böyle müdahale etmekten başka çare kalmadı” diye konuştu. Yangında 2 hektar alanın yandığı öğrenildi.