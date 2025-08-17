Çiftçilik yapan CHP Aydıncık İlçe Başkanı Sadık Erdoğan, kendisi ile birlikte diğer çiftçilerin, ürettikleri soğan ve patatese maliyetinin altında dahi alıcı bulamamaları üzerine römorkuna doldurduğu 150 çuval patatesi köy meydanında sokağa döktü ve vatandaşların istediği kadarını ücretsiz alabileceklerini belirtti. Ticaret Bakan Yardımcısı görüntülerle ilgili inceleme başlatıldığını ve 17 milyon TL'ye kadar ceza kesileceğini duyurdu.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan yaptığı açıklamada, "14 Ağustos 2025 tarihinde bazı sosyal medya platformlarında “Yozgat İli Aydıncık Kazankaya Köyünde Patates Dökme Eylemi” başlığıyla paylaşılan görüntüler üzerine, Ticaret Bakanlığımızca derhal inceleme başlatılmıştır." dedi.

Gürcan şu ifadeleri kullandı:

Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmalarda, görüntülerde yer alan kişinin Sadık Erdoğan olduğu, kendisinin Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı patates üreticisi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydıncık İlçe Başkanı olarak görev yaptığı tespit edilmiştir.

İncelemeler sonucunda, ilgili kişinin geçmişte sosyal medya hesaplarında benzer eylem ve paylaşımlarda bulunduğu, ayrıca Yozgat’ta çiftçilerin protesto ettiği etkinliği organize ettiği tespit edilmiştir. Çiftçilik faaliyetlerini kullanarak halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiğine dair güçlü bulgulara ulaşılmıştır.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla 15.08.2025 tarihinde Kazankaya Köyü’nde saha çalışması yapılmış; resmî yazı, Tebliğ–Tebellüğ Belgesi karşılığında köy muhtarına teslim edilmiş ve eyleme konu patateslerin cinsi, kalitesi, miktarı ile eylemin gerekçelerine ilişkin bilgi talep edilmiştir. Yerinde yapılan incelemede dökülen patateslerin toplandığı görülmüş, alan fotoğraflanarak tutanak altına alınmıştır.

Elde edilen tüm bilgi, belge ve tutanaklar, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na iletilecek olup, yapılacak değerlendirme sonucunda adı geçen Sadık Erdoğan hakkında piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozma ile piyasada darlık yaratma fiillerinden dolayı 1,4 milyon TL ile 17,2 milyon TL arasında değişen tutarlarda idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca, halkı kin ve nefret ile Cumhurbaşkanına hakaret suçları sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacaktır.

Ticaret Bakanlığı olarak, tarımsal üretim ve ticarette şeffaflığın sağlanması, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, üretici ile tüketici arasındaki güvenin korunması ve haksız fiyat uygulamalarının önlenmesi amacıyla denetimlerimiz aralıksız olarak sürdürülecekti