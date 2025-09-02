Menteşe Belediye Başkanı CHP’li Gonca Köksal Aras’ın dede ve anneannesinin evinin balkonuna 2 molotof kokteyli atıldı. Saldırıyı düzenleyenlerin yaşı 15 ve 16 yaş çıktı. Saldırıyı organize edenler araştırılıyor.

Dün akşam saatlerinde Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın dede ve anneannesinin evinin balkonuna molotof kokteyli attı.

Görüntülere şapkalı iki kişi takıldı. Muğla Valisi İdris Akbıyık, saldırganların yakalandığını söyledi.

İKİ KİŞİ YAKALANDI

Akbıyık, "01.09.2025 günü saat 22:15 sıralarında, Menteşe İlçesi Muslihittin Mahallesinde Halit ve Mevlüde Kazan’ın (Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal’ın büyükbabası ve babaannesi) ikamet ettiği konuta, yanıcı bir madde atan iki şahıs Emniyet Teşkilatımızın yaptığı titiz çalışma sonucu yakalanmıştır." açıklamasını yaptı.

SALDIRGANLARDAN BİRİ 15, DİĞERİ 16 YAŞINDA

16 yaşındaki Yatağan doğumlu Y.D.K Menteşe Kent Meydanı’ndan, 15 yaşındaki Menteşe doğumlu M.C.Ç. ise babasının evinde gözaltına alındı. Saldırıların planlayıcıları araştırılıyor.